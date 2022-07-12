Эпицентр боевых действий перемещается в Донецкую область: эксперт рассказал, чего ожидать

Сейчас основной вопрос заключается в том, будет ли принято решение удерживать Северск, поскольку это передовая точка нашей обороны, или же наши силы сосредоточатся на линии Славянск - Бахмут и отойдут туда. Через Северск проходит железная дорога. Российская логистика в основном опирается на железнодорожные коммуникации. Поэтому если Северск отойдет к оккупантам, они получат очень мощную магистраль, которая позволит им эффективно пополнять запасы, и наша ситуация между Славянском и Бахмутом усложнится на порядок.

А дальше Россия будет действовать так же, как в Луганской области. Она не имеет возможности наступать широким фронтом и будет прогрызаться через Славянск и также будут пытаться пробиться к Бахмуту, что они, собственно, сейчас и делают.

До этого россияне штурмовали по одному направлению. Раньше в них наметился успех на попаснянском направлении и они его использовали максимально, прорвав нашу оборону и пытаясь окружить наши войска в районе Горного и Золотого. Однако наши защитники отошли. Такая ситуация продолжаются. Сейчас они будут щупать нашу оборону - где почувствуют какой-то пробел, туда и будут стараться бросить как можно больше усилий. Это очень невыгодный метод ведения боевых действий, который чрезвычайный затратный, но иначе они воевать на сегодня не умеют.

Наступление на Северск они пока не активизировали. Наши отбили фронтальное наступление под Белогоровкой. Они пытаются взять две ключевые локации - это Славянск и Бахмут. Там как качели: однажды что - то начинается под Славянском, на следующий - под Бахмутом. Но это в частности свидетельствует о том, что их ресурсы уже достаточно ограничены и они не могут организовать мощное наступление одновременно с двух направлений.

Риск захвата Донецкой области есть, потому что противнику поставлена такая задача. И они могут лезть настолько, насколько им хватит сил. Есть исторический пример: в октябре 1941 года под Москвой Сталин требовал проведения постоянных контрударов, контратак и уничтожения противника. Советские генералы бросали в бой все, что имели, а потом докладывали Сталину: "дальнейшие наступательные действия невозможны, потому что войска закончились". То есть они просто истребляли войска.

Так же и здесь: не могу исключить вероятность того, что россияне просто будут бросать и бросать в бой все, что имеют, для того, чтобы потом сказать: "все, у нас войска закончились, мы останавливаемся".

Сергей Грабский, для РБК-Украина