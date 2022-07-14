Эксперт рассказал, что надо для переломного момента в войне против России

Для переломного момента в войне Украине сначала нужно выйти в паритет с оккупантами по средствам поражения. Все не раз уже слышали, что на один наш снаряд россияне стреляют в зависимости от участка фронта 10, а то и 20 или даже больше снарядов. Это и ствольная артиллерия, как самоходные артиллерийские установки, так и прицепные системы и реактивные системы залпового огня. Отсюда должны понимать, что такого вооружения должно быть в десятки раз больше чем есть сейчас и это приоритет номер один.

Если это ствольная артиллерия, то системы могут быть разными, но главный ориентир - калибр 155 мм. Имея советское вооружение и при потере запасов боеприпасов, из-за российских диверсий, мы остались большинства своих стратегических запасов на калибры 122 и 152 мм, а их потребности из-за постоянных затрат при полномасштабной агрессии компенсировать нечем, ведь мир переходит на 155 мм. Мы уже получаем такие системы от партнеров, больше всего нам предоставили США - это 155 мм прицепные пушки, которых у нас более сотни единиц. Остальное систем как прицепные FH70, самоходные M109, CAESAR, Krab, PzH 2000 у нас меньше и по типу ограничивается максимум несколькими десятками единиц. Учитывая, что нам нужно выйти в численный приоритет и еще надо иметь запас для вновь созданных частей, и для замены систем, которые на обслуживании, сломались или были поражены, то общая потребность ствольной артиллерии это около 2 тысяч систем.

Относительно реактивных систем залпового огня, то ситуация несколько иная: часть наших партнеров использует советские калибры для РСЗО, а именно 122 мм до "Градов" и мы можем получая боеприпасы от них обеспечивать работу уже имеющихся у нас систем. А переданные - для компенсации потерь и для вновь созданных воинских частей. В качестве примера можно вспомнить переданные нам RM-70 Vampire, но это тоже несколько десятков, а потребность у нас в сотнях таких систем. И важно сказать, что этот калибр обеспечивает поражение на дальность до 20 км, а те же россияне уже изготавливают модифицированную его версию с вдвое большей дальностью. У нас на эту дальность работают "Ураганы", но их запасы, как и на более дальнобойных "Смерчей" у нас и у партнеров нет. Решением для поражения на такие дальности могут стать HIMARS и M270,что в зависимости от боеприпаса могут поражать на дальности в более 80 км. Также эти пусковые установки могут запускать баллистические ракеты с дальностями до 300 км, и это один из главных для нас приоритетов для возможности поражения вражеских целей (складов, баз вооружения и горюче-смазочных материалов, штабов, аэродромов и тому подобное) в тактической глубине.

Вторым приоритетом для нас является бронетехника, у нас есть как потери по ней, так она необходима и для комплектования вновь созданных армейских подразделений. Если говорить о бронированных боевых машинах, то это несколько тысяч единиц. Если про танки - то до тысячи штук.

Еще важно иметь большее насыщение системами противовоздушной обороны и перейти на западные образцы, как, например, заявленные Пентагоном NASAMS. Потребность в которых десятки дивизионов.

Так же авиация. Для установления паритета с россиянами в воздухе нам необходима замена советских истребителей МиГ-29 и Су-27, бомбардировщиков Су-24 и штурмовиков Су-25. Общая потребность около сотни единиц. По авиации вариантов может быть множество: F-16, F-18 или F-15. Эти платформы в своих последних версиях являются носителями современного вооружения, что позволяет эффективно бороться с российскими самолетами и выполнять ударные функции применяя управляемое вооружение.

Где взять эту технику и вооружение

Это наши западные партнеры, например, США уже передают нам упомянутые прицепные M777. После реформирования Корпуса морской пехоты США у них высвободилась значительное количество таких орудий и они относительно быстро могут передать ее нам. Также в США находятся на хранении предшественница M777 - прицепные орудия M198. Также Соединенные Штаты оператором является самоходных артиллерийских установок M109, эти системы есть и в других странах НАТО. У ряда других представителей Североатлантического альянса есть другие типы артиллерийских систем.

Реактивные системы залпового огня HIMARS мы уже получаем от США, Великобритания и Германия уже заявили о предстоящих передачи M270 и Mars.

Среди бронетехники это могут быть колесные боевые машины M1117, которые есть в США, также у них большие запасы бронетранспортеров M113, которые являются крупнейшими по численности в мире гусеничными БТР, среди их бывших и действующих операторов наши страны-партнеры (Австралия, Дания, Литва, Италия, Португалия и другие) и от них есть возможность получить необходимое нам количество.

Для ПВО бригадного уровня хороший вариант AN / TWQ-1 Avenger (M1097 Avenger), которые есть на хранении в США. Они используют ракеты Stinger, что уже есть у нас.

С системами ПВО корпусного уровня Сухопутных войск и Воздушных сил сложнее, ведь нам необходимо значительное их количество, а изготовление занимает длительное время. С заявлений о предстоящей передаче мы уже видим, что первые системы будут американо-норвежские NASAMS и немецкие на основе ракеты IRIS-T.

По авиации наиболее вероятным вариантом может быть взятие на вооружение самолетов F-16, которые являются истребителями четвертого поколения и в рамках перевооружения ряда стран НАТО (например, Дания и Норвегия) выводятся из эксплуатации. Большое их количество находится на хранении в США.

Как война в Украине влияет на мировой рынок вооружения

Российская агрессия против Украины в 2014 году стала главным фактором пересмотра бюджетов многих стран с увеличением расходов на оборону. И дальше все пошло по цепочке, например в Восточной Европе ускорились процессы перевооружения по всем образцам - от стрелкового оружия, до авиации. Во многих странах создаются производственные базы для локализации того или иного вида вооружения, а в США возобновили производство многоцелевых истребителей F-16.

Михаил Люксиков, для РБК-Украина.