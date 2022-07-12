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Эксперт назвал следующие цели России в случае захвата Донецкой области

Фото: Россия захочет оккупировать Запорожье и Днепр в случае оккупации Донбасса (Getty Images)
Автор: Олег Жданов, военный эксперт

Россияне хотели продолжить наступление в том же темпе, как это происходило в Луганской области. Но у них не хватает сил и им нужно сформировать какие-то резервы. Поэтому уже появилась информация о том, что наступление в районе Славянска захлебнулось. Они опять проводят некое перегруппировки войск, но нет резерва - нет чем пополнить и усилить войска. Это их главная проблема на сегодня.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Им надо сформировать оперативный резерв, который потом можно будет перебросить в Украину и только тогда - наращивать усилия. То есть нужны свежие войска. А на это нужно время, по меньшей мере месяц - чтобы отмобилизовать, чтобы укомплектовать, провести боевую учебу и слаживание.

Славянск и Бахмут - это основные направления, где сейчас ведутся боевые действия. Россияне пытаются даже вести там штурмовые действия. Это не то наступление, которое было в районе Северодонецка и Лисичанска. Их действия в этих направлениях сейчас похожи больше на разведку боем - они определяют слабые места в нашей обороне. Но сил, чтобы возобновить мощное наступление и иметь какой-то успех, у них уже не хватает. Сегодняшний рубеж обороны в Славянске и Бахмуте очень хорошо оборудован, потому что у нас на это было время.

Думаю, по наиболее пессимистическому сценарию - если они захватывают Донецкую область - то следующее движение будет на Днепр и на Запорожье.

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ДнепрЗапорожьеДонбассДонецкая областьВойна России против Украины