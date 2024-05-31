Байден дав "добро". Як ЗСУ битимуть американською зброєю по території РФ

Американський президент Джо Байден дозволив Україні завдавати обмежених ударів по території Росії. Поки йдеться про регіон, який межує з Харківською областю.

Про те, як Сили оборони битимуть американською зброєю по Росії, - у коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Очевидно, йдеться про удари по території Бєлгородської області. Сподіваюсь так і буде. Це дуже важливо, тому що треба бити як по літаках - носіях КАБів - так і по ракетних комплексах типу "Іскандер К", "Іскандер М", С-300 і С-400.

Більше того, якщо наша розвідка чітко знає, де на території Бєлгородської області є скупчення ворожої сили та техніки, ми маємо право превентивно вдарити американською зброєю. Бо аж надто зухвало поводяться російські окупанти буквально за кілька кілометрів від кордону. При цьому постійно працюють артилерія, міномети, ракети та КАБи.

По цілях на російській території, швидше за все, ми битимемо з артилерії, тих самих систем HIMARS. Що стосується ППО, то чому б Patriot не працювати по повітряних цілях над Бєлгородською областю? Номенклатура американських озброєнь є досить широкою. Для кожної одиниці знайдеться застосування.

Про те, чи вдасться витіснити РФ із півночі Харківської області

Наразі ситуація стабілізована. Але ворог зупинився зокрема тому, що поповнює свої штурмові загони та передислокує підрозділи зі складу 44-го армійського корпусу з території Курської області.

Думаю, найближчим часом вони, зібравшись із силами, далі намагатимуться просунутися в районі Липців чи Вовчанська.

Сподіватися, що ворог виявить "добру волю", не варто. Єдине, що може змусити тікати, - це пекельний вогонь наших гармашів. Тому я не маю ілюзій, що удари американською зброєю допоможуть відразу. Ворог чітко виконує завдання щодо створення "санітарної зони", а також загроз для Харкова та нашого угруповання на Куп'янському напрямку.

Про ядерні загрози Москви

Реакція з Москви та загрози ядерної війни були прогнозовані. Але собака, який багато гавкає, зазвичай не кусає. Думаю, всі ці заяви мають суто провокаційний характер.

Росія точно не наважиться задіяти ядерну компоненту. Вона розуміє, які будуть фатальні наслідки для політичної еліти та Росії загалом.

У Володимира Путіна та його оточення не може бути ілюзій. Бойовий потенціал Росії не можна порівняти з натівським. А значить, Росія приречена на поразку, якщо вона відкриє ящик ядерний "скриньку Пандори".

Якщо застосують ядерну зброю проти неядерної держави, то Путін стане ізгоєм гіршим за північнокорейського Кім Чен Ина.

Владислав Селезньов, для РБК-Україна