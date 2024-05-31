Байден дал "добро". Как ВСУ будут бить американским оружием по территории РФ

Американский президент Джо Байден разрешил Украина наносить ограниченные удары по территории России. Пока речь идет о регионе, который граничит с Харьковской области.

О том, как Силы обороны будут бить американским оружием по России, - в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Очевидно, речь идет об ударах по территории Белгородской области. Надеюсь, так и будет. Это очень важно, потому что нужно бить как по самолетам - носителям КАБов - так и по ракетным комплексам типа "Искандер К", "Искандер М", С-300 и С-400.

Более того, если наша разведка четко знает, где на территории Белгородской области есть скопления вражеской силы и техники, мы имеем право превентивно ударить американским оружием. Уж слишком дерзко ведут себя российские оккупанты буквально в нескольких километрах от границы. При этом постоянно работают артиллерия, минометы, ракеты и КАБы.

По целям на российской территории, скорее всего, мы будем бить из артиллерии, тех же систем HIMARS. Что касается ПВО, то почему бы Patriot не работать по воздушным целям над Белгородской областью? Номенклатура американских вооружений достаточно широкая. Для каждой единиц найдется применение.

О том, получится ли вытеснить РФ с севера Харьковской области

На данный момент ситуация стабилизирована. Но враг остановился в том числе потому, что пополняет свои штурмовые отряды и передислоцирует подразделения из состава 44-го армейского корпуса с территории Курской области.

Думаю, в ближайшее время они, собравшись с силами, дальше будут пытаться продвинуться в районе Липцев или Волчанска.

Надеяться, что враг проявит "добрую волю", не стоит. Единственное, что может заставить бежать, -это адский огонь наших пушкарей. Поэтому у меня нет иллюзий, что удары американским оружием помогут сразу. Враг четко выполняет задачу по созданию "санитарной зоны", а также угроз для Харькова и нашей группировки на Купянском направлении.

О ядерных угрозах Москвы

Реакция из Москвы и угрозы ядерной войной были прогнозируемы. Но собака, которая много лает, обычно не кусает. Думаю, все эти заявления носят сугубо провокационный характер.

Россия точно не решится задействовать ядерную компоненту. Она понимает, какие будут фатальные последствия для политической элиты и России в целом.

У Владимира Путина и его окружения не может быть иллюзий. Боевой потенциал России несопоставим с натовским. А значит Россия обречена на поражение, если она откроет ящик ядерный "ящик Пандоры".

Если применят ядерное оружие против неядерного государства, то Путин станет изгоем похлеще северокорейского Ким Чен Ына.

Владислав Селезнев, для РБК-Украина