Американские РСЗО нужны, чтобы мы могли перейти в контрнаступление, - эксперт

Западные ракетные системы нужны Украине, чтобы остановить наступление российских войск и перейти в контрнаступление. Однако это достаточно сложная техника, потому настаивать на ее поставках имеет смысл, если прямо сейчас за границей из украинских бойцов готовят расчеты для работы на ней.

У нас сейчас нет дальнобойного оружия. На начало войны были только комплексы "Точка-У" с дальностью 120 километров, и я так понимаю, что за это время они почти закончились. Сейчас нам нужна какая-то "длинная рука".

Артиллерийские системы, эти M777 и САУ, которые приедут, – это хорошо, но они бьют максимум на 40 километров. Если стрелять дальше, то уже снарядами Excalibur, которые стоят по 211 тысяч долларов, так что используют их очень точечно. Нужно вооружение, которое позволит поражать цели на 100 километров.

Говорят, что у этих MRLS максимум дальности 300 км, но это c ракетами ATACMS, которые, думаю, нам вряд ли дадут. Это очень мощное оружие, а американцы не хотят переноса войны на территорию РФ. Ведь любое оружие можно использовать и для обороны, и для наступления.

Целями таких систем должен стать ближний тыл: командные пункты, логистические точки, склады. По аналогии как россияне сейчас используют свои ракеты, в том числе "Точка-У". Такая техника должна быть. Если мы говорим о контрнаступлении, то любое наступление всегда начинается с артиллерийских обстрелов и поражения целей в ближнем тылу. Линию фронта и фортификации сносят из того, что есть под рукой, но "длинная рука" должна быть для того, чтобы продолжить наступление. К сожалению, сейчас у нас ее нет.

Американцы пытаются давать вооружение, если на него есть подготовленные расчеты. Их не устраивает вариант просто привезти новые системы куда-то в Украину, чтобы туда завтра прилетели "Калибры". Они капиталисты, они умеют считать деньги. И больше, чем мы можем переварить прямо сейчас, они не дают. Почему были огромные поставки противотанковых гранатометов? Там за полчаса любой человек даже без военной подготовки может понять на какую кнопку нажимать и в какую сторону направлять трубу.

Вся западная техника достаточно сложная. Советский подход был, что технику может усвоить срочник с девятью классами образования, который в 18 лет спустился с дагестанского аула. Западные системы рассчитаны на контрактников, на людей которые посвятили себя армии, имеют большую подготовку, чем просто человек, которого забрали в 18 лет.

Это же не просто навелся, стрельнул и хорошо. Это достаточно сложная система, управление огнем совсем другое, чем в советских установках. Если кто-то думает, что просто возьмут расчеты БМ-21 "Град" и посадят за американские системы, то нет. Возможно прямо сейчас идет подготовка бойцов на них в других странах, и эти РСЗО приедут вместе с расчетами, тогда мы получим мгновенный эффект. Если у нас уже есть подготовленные расчеты, то на условном Изюмском направлении эти РСЗО смогут переломить ситуацию. Массированный обстрел, россияне побежали и все.