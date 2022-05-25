Американські РСЗВ потрібні, щоб ми могли перейти в контрнаступ, - експерт

Західні ракетні системи потрібні Україні, щоб зупинити наступ російських військ і перейти в контрнаступ. Однак це досить складна техніка, тому наполягати на її поставках має сенс, якщо прямо зараз за кордоном з українських бійців готують розрахунки для роботи на ній.

У нас зараз немає далекобійної зброї. На початок війни були тільки комплекси "Точка-У" з дальністю 120 кілометрів, і я так розумію, що за цей час вони майже закінчилися. Зараз нам потрібна якась "довга рука".

Артилерійські системи, ці M777 і САУ, які приїдуть, - це добре, але вони б'ють максимум на 40 кілометрів. Якщо стріляти далі, то вже снарядами Excalibur, які коштують по 211 тисяч доларів, так що використовують їх дуже точково. Потрібно озброєння, яке дозволить вражати цілі на 100 кілометрів.

Кажуть, що у цих MRLS максимум дальності 300 км, але це з ракетами ATACMS, які, думаю, нам навряд чи дадуть. Це дуже потужна зброя, а американці не хочуть перенесення війни на територію РФ. Адже будь-яку зброю можна використовувати і для оборони, і для наступу.

Цілями таких систем повинен стати ближній тил: командні пункти, логістичні точки, склади. За аналогією як росіяни зараз використовують свої ракети, в тому числі "Точка-У". Така техніка повинна бути. Якщо ми говоримо про контрнаступ, то будь-який наступ завжди починається з артилерійських обстрілів і ураження цілей в ближньому тилу. Лінію фронту і фортифікації зносять з того, що є під рукою, але "довга рука" повинна бути для того, щоб продовжити наступ. На жаль, зараз у нас її немає.

Американці намагаються давати озброєння, якщо на нього є підготовлені розрахунки. Їх не влаштовує варіант просто привезти нові системи кудись в Україну, щоб туди завтра прилетіли "калібри". Вони капіталісти, вони вміють рахувати гроші. І більше, ніж ми можемо переварити прямо зараз, вони не дають. Чому були величезні поставки протитанкових гранатометів? Там за півгодини будь-яка людина навіть без військової підготовки може зрозуміти на яку кнопку натискати і в який бік направляти трубу.

Вся західна техніка досить складна. Радянський підхід був, що техніку може засвоїти строковик з дев'ятьма класами освіти, який в 18 років спустився з дагестанського аулу. Західні системи розраховані на контрактників, на людей які присвятили себе армії, мають більшу підготовку, ніж просто людина, яку забрали в 18 років.

Це ж не просто навівся, стрельнув і добре. Це досить складна система, управління вогнем зовсім інше, ніж в радянських установках. Якщо хтось думає, що просто візьмуть розрахунки БМ - 21" Град " і посадять за американські системи, то ні. Можливо прямо зараз йде підготовка бійців на них в інших країнах, і ці РСЗВ приїдуть разом з розрахунками, тоді ми отримаємо миттєвий ефект. Якщо у нас вже є підготовлені розрахунки, то на умовному Ізюмському напрямку ці РСЗВ зможуть переломити ситуацію. Масований обстріл, росіяни побігли і все.