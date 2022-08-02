Абсолютно вероятно, что война в Украине будет продолжаться зимой, - эксперт

Зимние бои

Активные боевые действия могут продолжаться зимой – погодные условия в Украине разрешают проводить боевые действия зимой. К тому же при зимней погоде для любой армии увеличивается возможность использования гусеничной техники, ведь земля и болота промерзают, и небольшие реки перестают быть таким препятствием, как в другие времена года.

Теоретически мы можем войти в зиму на тех позициях, что близки к нашим пределам на 23 февраля. Это реальная задача. Но это зависит от того, будет ли проводиться широкомасштабное наступление Вооруженных сил на юге и насколько оно будет успешным. Можем ли мы рассматривать перспективы освобождения юга? Да, бесспорно, и для этого есть все предпосылки. На Харьковщине также ведутся очень активные боевые действия. Поэтому мы можем рассматривать возможность возвращения контроля над большей частью территории, которая сейчас находится под временной оккупацией до зимних месяцев.

Конечно, крайне сложно оперировать какими-то временными параметрами, потому что мало кто в государстве обладает полной информацией о том, что происходит, какими ресурсами мы можем обеспечить наши действия, каковы перспективы поступления этих ресурсов и тому подобное. Те параметры, которые есть на сегодня, недостаточны для того, чтобы говорить о существенных изменениях ситуации. Но перспектива просматривается.

Как может развиваться ситуация в Херсонской области

Нецелесообразно измерять темпы нашего будущего наступления ввиду темпов и интенсивности боевых действий, которые сейчас ведутся на востоке. Там ситуация кардинально другая, потому что и мы, и противник ведем боевые действия в зоне плотной городской застройки с ограниченным пространством для маневра. Если мы говорим о юге - там действует принцип домино.

Сейчас мы стоим на правом берегу Днепра на Херсонщине и пытаемся выдавить врага из определенных локаций – он нас активно контратакует.

Почему противник так отчаянно защищает такую локацию как Снигиревка, которая в Николаевской области? Как только мы берем контроль над этим узлом сопротивления, то у врага рушится вся оборона. Тогда мы можем молниеносно дойти до Берислава, разрезая группировки противника и заблокировать его в районе Херсона. Те вражеские войска, которые будут к северу от Берислава, будут постепенно уничтожаться. А из Херсона их войска будут выдавливаться. И с выходом на берега Днепра мы ставим под огневой контроль коммуникации противника на левом берегу.

Есть такое понятие - плечо подвоза. Если мы давим на это плечо подвоза и не даем противнику возможность обеспечить войска, его сопротивление объективно будет ослабляться. Там негде закрепиться там открытые пространства, степь. И поэтому есть вероятность того, что оккупанты либо будут вынуждены убираться оттуда, либо будут пытаться наладить обеспечение через Ростов - Мариуполь.

Однако это в значительной степени растягивает их коммуникации и позволяет нам наносить по ним удары. А там коридор не очень широкий, поэтому мы можем перекрывать их коммуникации. То есть просматривается перспектива того, что на юге противник может отойти на административные границы Донецкой области, фактически к Мариуполю.

Мы уже взяли под огневой контроль основные переправы на Херсонщине. Это Антоновский мост, который перфорировали. Еще также неподалеку есть железнодорожный мост. И есть дамба в Новой Каховке. Надо учитывать, что эта дамба – очень деликатный инженерно-технический объект, она удерживает Каховское водохранилище. Поэтому, во-первых, по ней неправильно вести такой интенсивный огонь, как по Антоновском мосту. Во-вторых, это не даст никаких преференций, потому что дамба и мост – это разные типы инженерных сооружений.

Поэтому там вопрос решен несколько иначе. По дороге, ведущей с дамбы в сторону Херсона, есть населенный пункт Дарьевка. Там нанесли удар и разрушили мост на этом направлении. Это в значительной степени ослабляет возможность противника осуществлять передислокацию и тому подобное.

Что касается железнодорожного моста, то с военной точки зрения использовать железную дорогу в тактической зоне – это безумие. Это очень уязвимый объект. Он очень помог в оперативной глубине. Но на линии фронта его использовать крайне сложно, потому что даже небольшая мина может прекратить движение на железной дороге и, например, поезд попадает в ловушку.

К тому же никто не потянет в локомотиве один вагон, ведь один вагон – это лишь 20 тонн боеприпасов. А в сутки боев нужно девять таких вагонов. И это становится первоочередной целью для поражения, потому что попасть в какой-то из этих вагонов легко, ведь это такая вязка длиной 250-300 метров.

Похожая ситуация с переправами, которые сейчас пытается наладить противник. Для нас это просто джекпот. Мы наблюдаем за этим, чтобы по ним ударить – мы уже имеем опыт Белогоровки. Переправа через Днепр целесообразна, если она находится в оперативной глубине. Паромная переправа - это динамичное сооружение, там нужно постоянно держать катера, средства стабилизации этой переправы. Если разнести один из ее элементов – это конец. Ее даже не нужно методично бомбить, достаточно разрушить лишь один элемент.

То есть захват ключевых точек на Херсонщине валит всю оборону врага. После взятия той же Снигиревки можно сказать: "все, ребята, игра окончена, прощайте". Противник четко осознает важность Снигиревки. Фактически она является точкой каркаса обороны противника.

Со взятия Снигиревки открываются направления для наступления в несколько сторон. Поэтому враг ее сильно укрепил, перебросил туда достаточно сил и средств. К тому же это населенный пункт, где живут люди. Плюс враг уже заминировал автомобильную дорогу от Снигиревки до Херсона. Они давно готовились.

Что будет на Запорожье

Такая же ситуация в Запорожской области. Если мы прорываемся в район Мелитополя, то для противника перестает существовать вопрос сухопутного коридора, потому что он разваливается. Если мы выходим на административные границы Крыма или даже частично заходим в Крым, то мы ставим под огневой контроль фактически 2/3 территории полуострова. А если нам передадут ракеты, которые будут бить до 300 километров, то мы исключаем выполнение противником боевых задач в акватории Черного моря. То есть враг будет вынужден отходить из Крыма.

Собственно, такая этапность: правый берег Херсонщины, установление огневого контроля на левом берегу, давление по линии Васильевка - Орехов - Гуляйполе вниз на Мелитополь в Запорожской области, выход на берег Азовского моря в районе Бердянска, оттеснение противника в сторону Мариуполя с выходом на Мариуполь и дальше – на наши границы.

Поэтому противник, осознавая угрозу, усиливает позиции именно в Запорожской области. Потому что загонять сейчас дополнительные подразделения на правый берег Днепра – это загонять их в ловушку. У них пропускная способность коммуникаций снизилась на 70-80%. Поэтому как можно перебросить на правый берег то, что не будет способно вести боевые действия?

Если стоит задача наших тайных "союзников" – уничтожить русские войска, то да - их туда будут перебрасывать. Именно поэтому они пытаются усилить плотность боевых порядков в Запорожской области. Насколько это им удастся - очень сложно предугадать. У России еще достаточно резервов, чтобы обеспечить эту группировку.

Важная роль Донбасса

Что касается востока, то преимущество врага на сегодня составляет там 3-5 раз. Однако до зимних месяцев враг не сможет захватить всю Донецкую область. Они не успевают. Темпы, которыми они продвигаются - 5 километров за две недели, то есть 10 километров за месяц. Это означает, что такими темпами они могут продвинуться еще на 50 километров. Однако Донетчина сейчас выполняет очень важную задачу, поскольку приковала почти 50% всех сил и средств противника.