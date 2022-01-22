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Женщину-репортера в прямом эфире сбила машина, но она продолжила вести репортаж

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Суббота 22 января 2022 20:53
Женщину-репортера в прямом эфире сбила машина, но она продолжила вести репортаж
Автор: Александр Мороз

Курьезный случай произошел на этой неделе в США. Во время прямого эфира девушку-репортера сбила машина, но она продолжила вести трансляцию.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

Кадры из репортажа американского телеканала WSAZ в Западной Вирджинии на этой неделе стали вирусными после того, как девушка-репортер во время прямого эфира с места аварии водопроводной магистрали попала под машину.

К счастью, удар был несильный и репортер Тори Йорги смогла прийти в себя и быстро заверила зрителей и ведущего в студии, что с ней все в порядке. После этого она продолжила вести репортаж.

Авария могла произойти по причине того, что водитель автомобиля не заметил репортера из-за мигающих огней машины скорой помощи, находившейся на месте аварии.

Однако истинная причина в том, что девушка-репортер вела трансляцию сама, установив заранее камеру. А вот если бы съемку вел оператор, он бы точно увидел за спиной журналистки автомобиль и предупредил бы ее.

После инцидента репортер обратилась в отделение неотложной помощи, но после обследования была отпущена домой.

Напомним, Арнольд Шварценеггер на большом внедорожнике устроил серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. В результате аварии он протаранил автомобиль, за рулем которого находилась женщина, она попала в больницу с травмами головы.

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