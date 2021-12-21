До 140 тысяч долларов за Leaf: сколько стоит самый популярный электрокар Украины в других странах

Эксперты проанализировали цены на электромобиль Nissan Leaf в различных странах. Как ранее мы выяснили в обзоре электромобильного рынка Украины, в нашей стране этот электрокар не только самый популярный, но и самый доступный среди официально продающихся моделей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops.

Электромобили - будущее большинства производителей автомобилей, поэтому многие из нас рассматривают возможность перехода на "зеленые" машины.

Не секрет, что пока электромобили стоят существенно дороже своих собратьев, оснащенных двигателями внутреннего сгорания. Но удивительно, насколько сильно может отличаться стоимость владения одной и той же моделью в разных уголках мира.

Исследование, проведенное компанией Compare the Market, показало, что разброс стоимости Nissan Leaf может достигать 117 тысяч долларов, в зависимости от того, в какой стране вы находитесь.

Из-за сложного сочетанию высоких налогов на импорт и сертификата прав владения в Сингапуре Лиф стоит ошеломляющие 141 тысячу долларов - почти в шесть раз больше, чем вы заплатили бы в Испании. Здесь электрический хэтчбек обошелся бы всего от 24 408 долларов – самая низкая цена среди 53 стран, проанализированных в исследовании. Это в значительной мере связано с субсидией до 7000 долларов, которую предоставляют дают испанским покупателям электромобилей.

В Украине на данный момент модель предлагается по специальной цене на автомобили 2021 года выпуска - 928 960 грн. ($34 088). В Соединенных Штатах благодаря льготам цены на Leaf начинается с 27 400 долларов. Это значительно меньше средних по миру 38 тысяч долларов.

Интересно, что хотя цены на батареи упали на 89 процентов по сравнению с 2010 годом, в агентстве Bloomberg прогнозируют, что в следующем году цены снова вырастут из-за увеличения стоимости лития.

Однако, в конечном итоге, у покупателя просто не будет выбора, поскольку многие страны и производители обязались прекратить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Напомним, что электромобиль Nissan Leaf третьей генерации сменит тип кузова. Новинка получит увеличенный клиренс, пластиковый обвес и превратится из хэтчбека в кроссовер.