Благодаря электрификации: в США значительно снизилось число смертей от вредных выбросов автомобилей

По данным исследования, проведенного Гарвардским университетом, количество смертей, связанных с выбросами транспортных средств, за последнее десятилетие значительно снизилось.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops.

Доклад под названием "Польза для здоровья от снижения выбросов от автомобильного транспорта в Соединенных Штатах с 2008 по 2017 год" был недавно опубликован в журнале Proceedings Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки.

Так, число смертей в результате вредных выбросов транспортных средств снизилось с 27 700 случаев в 2008 году до 19 800 в 2017-м. Исследование показало, что количество смертей не только снизилось почти на восемь тысяч за девять лет - если бы автомобили имели тот же уровень выбросов, что и в 2008-м, то в 2017 году число фатальных случаев было бы в 2,4 раза выше. А в течение периода исследования составило бы 47 520 потерянных жизней.

Кроме того, в документе констатируется, что в результате улучшения состояния здоровья населения, Соединенные Штаты сэкономили 270 миллиардов долларов. Однако несмотря на то, что сокращение выбросов принесло определенную пользу для здоровья, экономические выгоды могли быть выше.

Сборка электрического пикапа GMC Hummer EV

"Несмотря на значительный прогресс в сокращении выбросов, есть противодействующий эффект от роста населения и более крупных транспортных средств", - отметил Эрнани Чома, исследователь в области гигиены окружающей среды из Гарварда и ведущий автор исследования. "Поэтому будет трудно добиться существенного прогресса, если мы не введем более строгие правила".

Более того, экологические последствия улучшений в автомобильной промышленности не столь значительны, как польза для здоровья. По мнению экспертов, подходы к сокращению выбросов от транспорта в большей степени ориентированы на борьбу с загрязнением воздуха, а не с изменением климата.

Напомним, в то время как большинство автопроизводителей отказываются от дизелей, концерн Volkswagen продлевает им жизнь. И это при том, что немецкий автогигант ранее понес многомиллиардные убытки из-за дизельгейта.