Машина времени в снегах Буковеля: DeLorean из "Назад в будущее" замечен на горнолыжном курорте

На этих выходных в Буковеле выл замечен легендарный и чрезвычано редкий автомобиль. Речь идет о спорткаре DeLorean DMC12, который знаменит участием в кинотрилогии "Назад в будущее".

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Instagram-страницу drive luxury.

На украинском горнолыжном курорте Буковель встретить дорогие премиальные машины - не редкость. Но тем, кто был здесь в эти выходные, повезло своими глазами увидеть поистине раритет. Да еще какой: в Буковель приехал легендарный DeLorean DMC12, который прославился благодаря фильму "Назад в будущее". Именно на основе этого двуместного спорткара с крыльями типа "крыло чайки" была построена машина времени.

По информации РБК-Украина Авто, в Украине всего два или три таких автомобиля, а тот, что был замечен в Буковеле, "живет" в Черновцах. Судя по номерам с кодом Болгарии, машина ввезена в Украину без растаможки. Учитывая, что спорткар выпускался в 1980-81 годах, по льготной схеме его бы все равно не удалось бы растаможить ввиду несоответствия минимальному экологическому порогу Евро 2.

Этот экземпляр DeLorean DMC12 известен тем, что снимался в рекламе интернет-провайдере из Черновцов, а визит в Буковель также связан с современными технологиями. Машина выполняла роль шоу-стоппера на Украинской конференциии операторов связи, которая проходила в Буковле со 2 по 5 декабря.

Всего выпущено 8,5 тысяч DeLorean DMC12. Купе с дизайном знаменитого Джорджетто Джуджаро отличалось кузовм с панелями из нержавеющей стали. В движение автомобиль приводился 130-сильным бензиновым мотором V6 объемом 2,7 литра, располагавшимся в заднем свесе подобно Porsche 911 и Запорожцам с моторами-воздушниками.

Напомним, что Tesla Model 3 с лодочным мотором отправилась форсировать озеро. Необычный электромобиль был заснят в Китае.