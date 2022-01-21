Выживший: водитель Tesla продержался 14 часов в снежную бурю и не разрядил батарею

Может ли электромобиль продержаться 14 часов "на холостом ходу" на морозе? Ответ на этот вопрос дала недавняя снежная буря на автомагистрали I-95 в Вирджинии.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Jalopnik.

Из-за сильной снежной бури множество машин простояли на шоссе I-95 в Вирджинии целых 14 часов. В их числе оказалось и несколько электромобилей.

Водитель Tesla Model 3, бывший высокопоставленный сотрудник Агентства по охране окружающей среды Дэн Каннинен, так описал это событие: "Когда дорожный кошмар, наконец, закончился, водители автомобилей с ДВС выстроились в длинные очереди на переполненных АЗС, а навигационная система моего электромобиля направила меня к ближайшей открытой зарядной станции – они установлены через каждые десять миль вдоль автомагистрали. Несмотря на экстремальные условия, которые пережил мой электромобиль в тот день, я все же добрался до зарядного устройства с запасом хода в пятьдесят миль (80 км)".

А вот как реалистично представил ситуацию другой участник событий Алекс Лауэр: "Я использовал подогрев сидений и рулевого колеса, но также экспериментировал с использованием только обогрева пространства для ног. Для экономии заряда, после достижения в салоне комфортной температуры несколько раз выключал все электроприборы на 15-30 минут. И машина справилась с морозом намного лучше, чем я ожидал - Mach E проработал 12 часов с оставшимся уровнем заряда 75 процентов! Он использовал всего 50 миль пробега (80 км). Думаю, бензиновый автомобиль на холостом ходу за это время сжег бы гораздо больше топлива".

Так что на вопрос, заданный в начале заметки, есть ответ: застрять в снежную бурю на электромобиле - это не такая катастрофа, какой ее представляли. Что бы произошло, если в снежную бурю на шоссе I-95 застряли бы исключительно электромобили? Ничего особенного, вот только в атмосферу не были бы выброшены тонны углекислого газа.

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