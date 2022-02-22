Вытащили из сугроба – плати: женщине выставили счет в 9000 долларов за эвакуацию машины

Келли Роквелл застряла на своей машине в снежном перемете на трассе в районе Редфорд, штат Мичиган. Оператор эвакуатора вызволил ее из сугроба и оценил свои услуги в 9000 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на WXYZ Detroit.

На одной из трас в Мичигане образовался крупный снежный перемет. В нем и застряла Келли Роквелл. Вскоре после массового плена, в снегу буксовало около 50 машин, появились операторы эвакуаторов, в том числе 10G Towing and Recovery.

"Водитель эвакуатора просто подошел к нашей машине, спросил, хотим ли мы, чтобы он нас вытащил, и мы сказали "да", потому что предположили, что они из полиции", — сказала Рокуэлл. Она сказала, что испытала облегчение, когда ее вытащили из этого хаоса. Но ее облегчение сменилось гневом, как только она получила счет на 9000 долларов.

В смете присутствовали такие пункты:

буксировка – 2195 долларов;

пробег эвакуатора – 200 долларов;

оплата работы второго водителя – 250 долларов;

аренда специального оборудования – 650 долларов;

оплата труда водителей – 800 долларов;

сохранение машины – 525 долларов;

покрытие рисков, связанных с COVID-19, - 395 долларов;

плата за топливо – 50 долларов;

администрирование всех услуг – 1900 долларов.

Отдельно нужно было оплатить использование бортовой платформы и лебедки, суммарно около 600 долларов. К общей сумме компания также добавила 20-процентную налоговую комиссию. Роквелл отмечает, что ее автомобиль даже не был сильно поврежден, он оставался на ходу. По ее словам, когда она обратилась в свою страховую компанию, та сначала отказалась оплатить счет.

По словам страхового следователя Тома Берри, в таком крупном счете нет ничего противозаконного. Однако он говорит, что компаниям по эвакуации не разрешается заниматься бизнесом на месте происшествия. Ни полиция, ни Келли не вызывали эвакуатор, поэтому неясно, как именно она оказалась на месте аварии. После того, как эта история была впервые опубликована, страховая компания Келли все же самостоятельно покрыла счет.

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