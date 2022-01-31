ru ua
Пн, 31 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Курильщики победили: Porsche отзывает спорткары семейства 718 по необычной причине

Новина українською →
Понедельник 31 января 2022 20:27
Курильщики победили: Porsche отзывает спорткары семейства 718 по необычной причине Porsche 718 (Фото: press.porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Окурок, выброшенный из окна купе или родстера Porsche 718, может засосать потоком воздуха в моторный отсек. Тлеющая сигарета может повредить пластиковые элементы кузова и даже привести к пожару.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.

Дело в том, что потоки воздуха, проходящие вдоль бортов, затягивают "бычки" в воздухозаборники, расположенные перед задними колесными арками. Причем ветер способен раздувать тлеющие сигареты. Сообщается, что в Porsche с подобной проблемой обращалось несколько автомобилистов, но компания ее отрицала.

Курильщики победили: Porsche отзывает спорткары семейства 718 по необычной причинеНо вредная привычка победила. Дилеры Porsche объявляют отзывную кампанию, в ходе которой на воздухозаборники спорткаров Porsche 718 бесплатно установят защитные решетки с мелкой сеткой.

Немецкая компания также просит автомобилистов прислушиваться к машине и следить за возникшим запахом гари, или предупреждающим сообщениям на щитке приборов и в случае неисправности обращаться в официальный сервис.

Ранее мы сообщали, что британцу удалось 70 лет проездить без прав и не попасться полиции. Водитель-самоучка также никогда не покупал автомобильную страховку.

Напомним, что мы подобрали автомобили, у которых вы не сможете найти запасное колесо. На его расположение влияет множество факторов: распределение веса, аэродинамика, компоновка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения