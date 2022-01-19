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Впервые в истории: водителя Tesla обвинили в убийстве за смертельную аварию на автопилоте

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Среда 19 января 2022 19:41
Впервые в истории: водителя Tesla обвинили в убийстве за смертельную аварию на автопилоте Электромобиль Tesla, управляемый автопилотом (Фото: flickr.com)
Автор: Александр Мороз

Прокуратура американского штата Калифорния испугала как автопроизводителей, так и обычных водителей. Она обвинила в непредумышленном убийстве владельца Tesla Model S - после того, как электромобиль с включенным автопилотом проехал на красный свет и убил двух человек.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Associated Press.

Авария со смертельным исходом произошла в пригороде Лос-Анджелеса еще в 2019 году. Некий Джордж Азиз Риад ехал на высокой скорости в своей черной Model S с включенным автопилотом, который проигнорировал красный свет светофора на съезде с шоссе. В результате Tesla столкнулась на перекрестке с Honda Civic, водитель и пассажир которой трагически погибли на месте.

Впервые в истории: водителя Tesla обвинили в убийстве за смертельную аварию на автопилоте

Теперь калифорнийская прокуратура предъявила Риаду обвинение в непредумышленном убийстве. И хотя в обвинительных документах конкретно автопилот не упоминается, Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA), которая расследовала аварию, подтвердила, в момент аварии Tesla находилась под управлением автопилота.

27-летний Риад, который полностью отрицает обвинение, был освобожден под залог до предварительного слушания по этому делу, которое назначено на 23 февраля. Ситуация осложняется тем, что семьи двух погибших пассажиров Honda тоже подали в суд – на Риада и на Теслу.

По данным газеты Washington Post, около 765 000 электромобилей Tesla в США оснащены системой помощи водителю Autopilot. Несмотря на громкое название, она соответствует всего лишь второму уровню автономности из пяти по шкале SAE. То есть, водитель должен постоянно находиться за рулем и быть готовым взять управление на себя. Однако многие владельцы Tesla игнорируют это предписание, что нередко приводит к авариям.

Однако, дело Риада - первый случай, когда водителю предъявлено уголовное обвинение с вполне реальным сроком за смертельную аварию на автопилоте. И оно может стать прецедентным. В общем, Tesla не позавидуешь.

Напомним, что компания Tesla не обнаружила никаких доказательств технической неисправности электромобиля Model 3, с участием которого произошла фатальная авария в Париже. В этом ДТП погиб велосипедист.

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