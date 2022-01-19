Вперше в історії: водія Tesla звинуватили у вбивстві за смертельну аварію на автопілоті

Прокуратура американського штату Каліфорнія злякала як автовиробників, так і звичайних водіїв. Вона звинуватила в ненавмисному вбивстві власника Tesla Model S-після того, як електромобіль з включеним автопілотом проїхав на червоне світло і вбив двох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Associated Press.

Аварія зі смертельним результатом сталася в передмісті Лос-Анджелеса ще в 2019 році. Якийсь Джордж Азіз Ріад їхав на високій швидкості в своїй чорній Model S з включеним автопілотом, який проігнорував червоне світло світлофора на з'їзді з шосе. В результаті Tesla зіткнулася на перехресті з Honda Civic, водій і пасажир якої трагічно загинули на місці.

Тепер Каліфорнійська прокуратура пред'явила Ріаду звинувачення в ненавмисному вбивстві. І хоча в обвинувальних документах конкретно автопілот не згадується, Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA), яка розслідувала аварію, підтвердила, в момент аварії Tesla перебувала під управлінням автопілота.

27-річний Ріад, який повністю заперечує звинувачення, був звільнений під заставу до попереднього слухання у цій справі, яке призначено на 23 лютого. Ситуація ускладнюється тим, що сім'ї двох загиблих пасажирів Honda теж подали в суд – на Ріада і на Теслу.

За даними газети Washington Post, близько 765 000 електромобілів Tesla в США оснащені системою допомоги водієві Autopilot. Незважаючи на гучну назву, вона відповідає всього лише другому рівню автономності з п'яти за шкалою SAE. Тобто, водій повинен постійно перебувати за кермом і бути готовим взяти управління на себе. Однак багато власників Tesla ігнорують цей припис, що нерідко призводить до аварій.

Однак, справа Ріада-перший випадок, коли водієві пред'явлено кримінальне звинувачення з цілком реальним терміном за смертельну аварію на автопілоті. І воно може стати прецедентним. Загалом, Tesla не позаздриш.

Нагадаємо, що компанія Tesla не виявила жодних доказів технічної несправності електромобіля Model 3, за участю якого сталася фатальна аварія в Парижі. У цій ДТП загинув велосипедист.