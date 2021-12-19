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Святой Николай, Рождество и Новый Год: видеоинструкция, как быстро и красиво доставить елку на машине

Автор: Константин Широкун

Британский автопроизводитель Morgan выпустил рождественский видеоролик. В нем спорткар Morgan Plus Four CX-T очень эффектно привозит пушистую елку к дому. Путь спорткара пролегает через раскисшее поле.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на YouTube-канал Morgan.

Спорткар Morgan Plus Four CX-T официально представили полгода назад. Модель получила доработанную подвеску, а также увеличенный до 230 мм дорожный просвет. В модернизации шасси принимала участие компания, которая занимается доводкой спортивных прототипов для участия в ралли-рейдах. Также под днищем появились металлические защиты картера, коробки передач и картера ведущего моста.

Необычный внедорожный спорткар приводится в движение 2,0-литровым бензиновым турбомотором от BMW мощностью 258 л.с. Он работает в сочетании с с 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Традиционно для Morgan весь крутящий момент передается на заднюю ось. На европейских рынках машина оценена в 220-230 тыс. долларов, в зависимости от набора опционального оборудования.

Ранее стало известно, какие марки и модели авто в Украине угоняют чаще всего. В 2021 году количество угонов автомобилей снижается по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, что автомобили из фильмов "Трансформеры" продают за 2 млн долларов. Дилерский центр экзотических автомобилей Curated из Майами выставил на продажу четыре знаковых машины.

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Автомобильный рынок