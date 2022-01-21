Управляется голосом и ездит сам по себе: представлен автономный электрический дом на колесах

Знаменитый производитель автофургонов и домов на колесах Airstream представил свой первый электрический трейлер. Новинка снабжена собственной силовой установкой и поддерживает технологию "умного дома".

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на InsideEVs.

Airstream eStream построен на буксируемой платформе Thor собственной разработки, которая включает в себя высоковольтную электрическую трансмиссию, разработанную совместно с компанией ZF – она передает тягу на колеса прицепа. И таким образом берет на себя часть нагрузки автомобиля-буксировщика.

Концепт-трейлер оснащен двумя электромоторами двигателями (по одному на каждое колесо) общей мощностью 242 лошадиных силы и крутящим моментом 179 Нм. Двигатели питаются от двух литий-ионных батарей общей емкостью 80 кВт*ч.

Наличие дополнительных емких аккумуляторов на природе вдали от линий электропередач дает значительное преимущество в сравнении с традиционными кемперами. Кроме того, трейлер снабжен солнечными панелями мощностью 900 Вт, которые подзаряжают батареи и другие бортовые устройства. Это позволяет путешественникам комфортно провести до двух недель вдали от внешнего мира.

Интересно, что трейлер можно дистанционно припарковать в режиме "Move" без помощи автомобиля-буксировщика. Это избавит водителя от лишнего стресса при движении с прицепом задним ходом.

В салоне предусмотрено все необходимое для комфортных путешествий. Кроме того, eStream по заявлению производителя обеспечивает "технологию умного дома и надежную цифровую связь", а также голосовое управление климат-контролем и освещением.

Цифровые инструменты позволяют производить онлайн-диагностику при возникновении проблем и находить ближайшие зарядные станции со своего телефона.

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