В Украине впервые раскрыта информация о количестве зарядных станций для электромобилей

В Украине впервые обнародована статистика по количеству зарядных станций для электромобилей. По соотношению количества электромобилей к числу точек зарядки наша страна находится на уровне европейских лидеров.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook экс-менеджера Директората цифровой трансформации на транспорте при Мининфраструктуры Марины Кытиной.
Опубликованная статистика по количеству и характеристикам зарядных станций дает объективное представление, в каком направлении развивать зарядную инфраструктуру и какие станции наиболее востребованы.
Данные о зарядной инфраструктуре собраны из приложений и официальных сайтов, часть предоставили сами операторы.
По состоянию на начало ноября текущего года ситуация с инфраструктурой зарядных станций в Украине такова:
Соотношение количества электромобилей (31 187) к числу точек зарядки (7 661) равняется 4 – это очень достойный результат, на уровне лучших европейских показателей. Такой же в Нидерландах (4) и это значительно лучше, чем в Польше (7).
Напомним, что компания Ford и Университет Пердью запатентовали новую технологию зарядки, которая позволит электромобилям "заправляться" так же быстро, как бензиновым и дизельным машинам.