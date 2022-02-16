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Цены растут, качество падает: треть продающегося в Украине бензина А-95 является подделкой

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Среда 16 февраля 2022 16:36
Цены растут, качество падает: треть продающегося в Украине бензина А-95 является подделкой Автозаправочный комплекс (фото: flickr.com)
Автор: Александр Мороз

Эксперты Института потребительских экспертиз провели очередную проверку топлива на АЗК как крупных игроков рынка, так и некоторых региональных сетей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на ассоциацию Укравтопром.

На исследования были взяты образцы бензина А-95 автозаправочных сетей WOG, ОККО, SHELL, ZOG, KLO, PRIME, АВИАС, ULTRA, БРСМ-нафта, Avantage 7, UPG, CHIPO, BrentOil, МОТТО, АЗС КСЕМ и Днепро-Нафта.

Полученные лабораторные результаты были разделены на три зоны. В зеленую вошли АЗК сетей, которые имели некоторый запас по показателям — WOG, ОККО, KLO, ZOG и PRIME.

Цены растут, качество падает: треть продающегося в Украине бензина А-95 является подделкой

В синюю зону попали "хорошисты", которые просто не имели нарушений согласно профильному ДСТУ - Avantage 7, SHELL, АВИАС, CHIPO, ULTRA и UPG.

И наконец, в красной зоне оказались автозаправочные сети, которые привлекают клиентов более низкой ценой топлива, но при этом нарушают целый ряд экологических стандартов. Бензин А-95 не соответствовал ДСТУ у сетей: БРСМ-нафта, МОТТО, Brent Oil, КСЕМ и Днипро-нафта. У первых четырех октановое число оказалось ниже нормы. Кроме того, содержание серы в образце в образце МОТТО было превышено в 5 раз.

Также эксперты обратили внимание на аномально низкое содержание ароматических углеводородов в образцах МОТТО, Brent Oil, КСЕМ и Днипро-нафта - от 8 до 14%. Это четкий маркер не заводского, а кустарного производства, отметили в Институте потребительских экспертиз.

Напомним, что наценка автозаправочных станций на бензине и дизельном топливе в 2021 году резко снизилась по сравнению с предыдущими годами. В результате на рынке сложилась ситуация, когда некоторые АЗС вынуждены работать без прибыли.

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