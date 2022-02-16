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Ціни ростуть, якість падає: третина бензину А-95, що продається в Україні, є низькоякісною підробкою

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Середа 16 лютого 2022 16:36
Ціни ростуть, якість падає: третина бензину А-95, що продається в Україні, є низькоякісною підробкою Автозаправний комплекс (фото: flickr.com)
Автор: Олександр Мороз

Експерти Інституту споживчих експертиз провели чергову перевірку палива на АЗК як великих гравців ринку, так і деяких регіональних мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на асоціацію Укравтопром.

На дослідження були взяті зразки бензину А-95 автозаправних мереж WOG, ОККО, SHELL, ZOG, KLO, PRIME, Авіас, ULTRA, БРСМ-нафта, Avantage 7, UPG, CHIPO, BrentOil, МОТТО, АЗС КСЕМ і Дніпро-Нафта.

Отримані лабораторні результати були розділені на три зони. У зелену увійшли АЗК мереж, які мали деякий запас за показниками — WOG, ОККО, KLO, ZOG і PRIME.

Ціни ростуть, якість падає: третина бензину А-95, що продається в Україні, є низькоякісною підробкою

У синю зону потрапили АЗК, які просто не мали порушень згідно з профільним ДСТУ - Avantage 7, SHELL, Авіас, CHIPO, ULTRA і UPG.

І нарешті, в червоній зоні опинилися автозаправні мережі, які залучають клієнтів нижчою ціною палива, але при цьому порушують цілий ряд екологічних стандартів. Бензин А-95 не відповідав ДСТУ у мереж: БРСМ-нафта, МОТТО, Brent Oil, КСЕМ і Дніпро-нафта. У перших чотирьох октанове число виявилося нижче норми. Крім того, вміст сірки в зразку в зразку МОТТО було перевищено в 5 разів.

Також експерти звернули увагу на аномально низький вміст ароматичних вуглеводнів у зразках МОТТО, Brent Oil, КСЕМ і Дніпро-нафта - від 8 до 14%. Це чіткий маркер не заводського, а кустарного виробництва, зазначили в Інституті споживчих експертиз.

Нагадаємо, що націнка автозаправних станцій на бензині та дизельному паливі у 2021 році різко знизилася в порівнянні з попередніми роками. В результаті на ринку склалася ситуація, коли деякі АЗС змушені працювати без прибутку.

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