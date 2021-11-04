Tesla сдалась: компания показала универсальную зарядку для всех электромобилей

Tesla выпустила новое домашнее зарядное устройство, которое будет работать со всеми электромобилями, продаваемыми в Северной Америке. Это первый случай, когда калифорнийский автопроизводитель предлагает зарядное устройство без своего патентованного разъема, который используется в Tesla.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на The Verge.
Новое настенное зарядное устройство оснащено стандартным разъемом J1772 и предназначено для использования как в помещении, так и на улице. Wall Box обеспечивает зарядку до 9,6 кВт. В комплекте с зарядкой поставляется кабель длиной 7,3 метра. Новое настенное зарядное устройство фактически представляет собой модифицированную версию домашнего зарядного устройства предыдущего поколения, которое Tesla продавала своим клиентам.
Автопроизводитель планирует в конечном итоге открыть все свои 25000 супербыстрых зарядок по всему миру для владельцев электромобилей сторонних производителей.
Ранее мы писали, что Rivian наращивает выпуск электрических внедорожников. В ближайшее время производство машин достигнет объема в 200 тысяч в год.
Также сообщалось, что Ford представил необычный набор для олдтаймеров. Вскоре наборы для переделки старых Фордов в электромобили появятся в свободной продаже.