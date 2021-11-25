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Тарантино отдыхает: в США произошло невероятное ДТП, как в голливудских блокбастерах

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Четверг 25 ноября 2021 20:13
Тарантино отдыхает: в США произошло невероятное ДТП, как в голливудских блокбастерах Дорожная авария в США (Фото: скриншот)
Автор: Вадим Добровольский

В одном из городов США произошло невероятное и в чем-то даже комичное ДТП. На перекрестке столкнулись два автомобиля, один из которых затем влетел в еще одну машину и едва не зацепил пешехода.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reddit.

На на развлекательном онлайн-сервисе Reddit появилось видео неверотяной дорожной аварии в США, снятой на видеорегистратор. Автор, выложивший видеоролик, не указывает, в каком городе произошло ДТП, однако, судя по гугл-картам, это Индианаполис. Авария произошла 17 октября 2021 года.

Тарантино отдыхает: в США произошло невероятное ДТП, как в голливудских блокбастерах

Итак, у перекрестка на красный свет останавливается автомобиль (именно из него велась съемка), а перед ним по пешеходному переходу улицу начинает переходить мужчина. Как вдруг на перекрестке сталкиваются два больших внедорожника.

Один из них выехал на перекресток на красный свет, а дальше события разворачиваются с молниеносной быстротой и по остроте сюжета украсили бы любой голливудский блокбастер. Автомобиль-нарушитель переворачивается, летит на стоящую машину, проносится в метре от пешехода, который чудом увернулся, а затем...

Впрочем, предлагаем посмотреть видео, чтобы увидеть невероятный финал неверотного ДТП. По имеющейся информации никто в этой аварии серезно не пострадал.

Напомним, в США женщина-водитель отделалась небольшими царапинами в аварии, когда ее автомобиль буквально раздавил грузовик.

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