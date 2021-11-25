ru ua
Чт, 25 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Тарантіно відпочиває: у США сталася неймовірна ДТП, як у голлівудських блокбастерах

Новость на русском →
Четвер 25 листопада 2021 20:13
Тарантіно відпочиває: у США сталася неймовірна ДТП, як у голлівудських блокбастерах
Автор: Вадим Добровольский

В одному з міст США сталася неймовірна й в чомусь навіть комічна ДТП. На перехресті зіткнулися два автомобілі, один із яких потім влетів у ще одну машину та ледве не зачепив пішохода.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Reddit.

На розважальному онлайн-сервісі Reddit з'явилося відео неймовірної дорожньої аварії в США, знятої на відеореєстратор. Автор, який виклав відеоролик, не вказує, в якому місті сталася ДТП, однак, судячи з гугл-карт, це Індіанаполіс. Аварія сталася 17 жовтня 2021 року.

Тарантіно відпочиває: у США сталася неймовірна ДТП, як у голлівудських блокбастерах

Отже, біля перехрестя на червоне світло зупиняється автомобіль (саме з нього велася зйомка), а перед ним пішохідним переходом вулицю починає переходити чоловік. Аж раптом на перехресті стикаються два великих позашляховика.

Один із них виїхав на перехрестя на червоне світло, а далі події розгортаються з блискавичною швидкістю - за гостротою сюжет прикрасив би будь-який голлівудський блокбастер. Автомобіль-порушник перевертається, летить на машину, що стоїть перед пішоходним переходом, проноситься за метр від пішохода, який дивом ухилився, а потім...

Втім, пропонуємо переглянути відео, щоб на власні очи побачити неймовірний фінал неймовірного ДТП. За наявною інформацією, ніхто в цій аварії серйозно не постраждав.

Нагадаємо, в США жінка-водій відбулася невеликими подряпинами в аварії, коли її автомобіль буквально розчавила вантажівка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний рух
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору