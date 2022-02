Рискуя жизнью: фанат Tesla встал на пути электрокара, чтобы испытать систему автоторможения

Автомобилист из Китая решил лично убедиться, насколько хорошо система автоматического экстренного торможения Tesla способна обнаруживать пешеходов и успешно тормозить. Причем, сделал это с риском для собственной жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на MyDrivers.

В опубликованном видеоролике владелец электромобиля стоит прямо посреди дороги, в то время как к нему стремительно приближалась Тесла, управляемая другим человеком.

Обнаружив пешехода на расстоянии в несколько десятков метров, электромобиль Tesla подал предупредительный сигнал об обнаружении на дороге препятствия.

Но водитель продолжал давить на акселератор. И несмотря на это, система экстренного торможения успешно сработала и электромобиль остановился буквально в метре от пешехода.