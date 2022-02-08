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Рискуя жизнью: фанат Tesla встал на пути электрокара, чтобы испытать систему автоторможения

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Вторник 08 февраля 2022 08:27
Рискуя жизнью: фанат Tesla встал на пути электрокара, чтобы испытать систему автоторможения Рискованные испытания систем безопасности Tesla (Фото: Коллаж РБК-Украина Авто)
Автор: Александр Мороз

Автомобилист из Китая решил лично убедиться, насколько хорошо система автоматического экстренного торможения Tesla способна обнаруживать пешеходов и успешно тормозить. Причем, сделал это с риском для собственной жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на MyDrivers.

Рискуя жизнью: фанат Tesla встал на пути электрокара, чтобы испытать систему автоторможения

В опубликованном видеоролике владелец электромобиля стоит прямо посреди дороги, в то время как к нему стремительно приближалась Тесла, управляемая другим человеком.

Обнаружив пешехода на расстоянии в несколько десятков метров, электромобиль Tesla подал предупредительный сигнал об обнаружении на дороге препятствия.

Но водитель продолжал давить на акселератор. И несмотря на это, система экстренного торможения успешно сработала и электромобиль остановился буквально в метре от пешехода.

Результат необычного испытания подтвердил эффективность работы систем распознавания пешеходов и автоматического экстренного торможения электромобилей Tesla. Но мы категорически не рекомендуем испытывать автомобили таким опасным для жизни способом.

Напомним, что компания Tesla отзовет в США почти 54 тысячи электрокара с автопилотом Full Self-Driving (Beta). Система автономного вождения не реагирует на знак "Стоп" на перекрестках, в результате чего машина продолжает движение.

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