Ризикуючи життям: фанат Tesla став на шляху електрокара, щоб випробувати систему автогальмування

Автомобіліст з Китаю вирішив особисто переконатися, наскільки добре система автоматичного екстреного гальмування Tesla здатна виявляти пішоходів і успішно гальмувати. Причому, зробив це з ризиком для власного життя.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на MyDrivers.

В опублікованому відеоролику власник електромобіля стоїть прямо посеред дороги, в той час, як до нього стрімко наближалася Тесла, керована іншою людиною.

Виявивши пішохода на відстані в кілька десятків метрів, електромобіль Tesla подав попереджувальний сигнал про виявлення на дорозі перешкоди.

Але водій продовжував тиснути на акселератор. І попри це, система екстреного гальмування успішно спрацювала й електромобіль зупинився буквально в метрі від пішохода.