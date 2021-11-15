Скалы Коростышева и брусчатка Львова: тестируем новый кроссовер Toyota Yaris Cross

С 19 ноября в Украине стартуют продажи нового субкомпактного кроссовера Toyota Yaris Cross. Чтобы поближе познакомиться с машиной, редактор РБК-Укриана Авто взял ее на двухдневный спринт-тест: отправился в пробег по маршруту Киев–Львов–Киев, попутно опробовав этот переднеприводный SUV на бездорожье.

Один, два, три… Toyota Yaris Cross – уже шестая модель класса SUV в украинской линейке марки. И – самая маленькая: при длине 4172 мм этот субкомпактный кроссовер B-класса на 223 мм короче CH-R, а по величине колесной базы уступает ему 90 мм. Разница в габаритах позволяет не опасаться внутренней конкуренции, да и целевая аудитория у машин разная.

Если CH-R адресован тем, кто ищет кросс-купе со стильным дизайном и не особо переживает о вместимости, то Yaris Cross более практичен и, по мнению тойотовцев, должен привлечь молодые семьи.

Дизайн, салон и багажник

Молодежи этот образ понравится: "мускулистые" колесные арки с окантовкой из неокрашенного пластика, рельефные боковины и выразительный передок. Ансамбль фар и двойной трапециевидной решетки радиатора чем-то напоминает мордаху французского бульдога. Забегая вперед, скажу, что и по характеру Yaris Cross оказался во многом с ним схож: маленький, но боевитый.

Автомобиль делит с хэтчбеком Yaris платформу GA-B глобальной архитектуры TNGA (база у обеих моделей одинакова), поэтому в салоне меня встречает знакомый трехспицевый руль и 8-дюймовый дисплей медиасистемы на верху центральной консоли. Диапазона регулировок руля (меняются вылет и наклон) и сидений достаточно, чтобы с удобством расположиться водителям любого роста.

Передние кресла всегда придется настраивать под себя вручную, зато профиль хорош – за 550 км до Львова спина ни разу не запросила пощады. К тому же в двух топовых комплектациях есть электрическая регулировка поясничного подпора.

Второй ряд не столь гостеприимен. При росте 186 см я сел "сам за собой" с минимальным зазором между коленями и спинкой переднего сиденья. Впрочем, от малыша B-SUV иного и не ждешь – субкомпактные городские кроссоверы рассчитаны, преимущественно, на двоих впереди. Видимо, поэтому у Yaris Cross на "галерке" отсутствуют не только воздуховоды, а и потолочный плафон освещения.

Зато багажник хорош. По сравнению с упомянутым CH-R его объем почти на 100 литров больше: 390 против 297 л. При сложенных задних сиденьях получаем 1090 л – хороший результат для субкомпакта.

А главное – удобство погрузки и перевозки. В багажном отделении есть лампочка и розетка на 12 В, а съемный фальшпол разделен на две части в пропорции 40:60. Иными словами, можно грамотно и компактно упаковать в багажник грузы разного формата и размера без того, чтобы складывать второй ряд сидений.

Три цилиндра и адаптивный круиз: оснащение и характеристики Toyota Yaris Cross

Тойота и гибриды неразделимы, поэтому даже для самого маленького SUV в гамме предлагается гибридная версия. Но открывает линейку обычная "бензинка": три цилиндра, полтора литра рабочего объема и мощность 125 "сил". Эта урезанная версия "четверки", знакомой по RAV4, сочетается на выбор с "механикой" или вариатором.

Под капотом гибридной версии Yaris Cross

У нас же в руках – гибридный Ярис Кросс. Тот же трехцилиндровый двигатель здесь имеет более высокую степень сжатия и работает по экономичному циклу Аткинсона, а вместе с электромотором совокупная мощность силовой установки достигает 116 лошадиных сил.

За "глухой" секцией радиаторной решетки – радар адаптивного круиз-контроля

По оснащению новый тойотовский субкомпакт способен соперничать с машинами классом выше. Всего предложено пять комплектаций и уже начиная со второй можно за доплату заказать комплекс активной безопасности Toyota Safety Sense, который включает систему автоторможения при угрозе фронтального столкновения, слежение за разметкой, распознавание дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль. В трех "старших" версиях этот впечатляющий набор входит в стандартное оснащение.

Литры на километры: расход топлива Ярис Кросс

Свою трехцилиндровость мотор выдает лишь на старте характерным рокотом и – что немаловажно – не досаждает на холостых низкочастотными вибрациями, характерными для "троек" меньшего литража. А дальше – по обычному для установок Hybrid Synergy Drive сценарию: электроника самостоятельно жонглирует энергией, активируя электромотор на разгоне и отключая ДВС при устоявшейся скорости и достаточном заряде батареи. Помощь электромотора позволят быть достаточно активным в городском трафике и без опаски выходить на обгоны фур.

Принудительно электрический режим можно включить кнопкой на центральном тоннеле на скорости до 80 км/ч, но под сброс "газ" машина способно ехать на электротяге и при 130 км/ч. В городе можно без труда уложиться в 4-5 л/100 км (при заявленном 3,4 л/100 км), а на маршруте от Львова до Киева при скорости 110-120 км/ч я привез расход 6,5 л/100 км.

Быстрее ехать можно, но вряд ли стоит: с ростом скорости падает эффективность гибридной установки и начинает работать во вред аэродинамика. К тому же, любителям скоростных заездов на дальние дистанции будет нелишним помнить, что у гибридного Ярис Кросс топливный бак всего 36 л – против 42 л у бензиновой версии.

На асфальте и вне его: как едет Ярис Кросс

В ездовом характере Yaris Cross самое яркое пятно – отлично настроенная подвеска. Она проектировалась в расчете на ровные европейские дороге, но наши ухабы глотает на ура. Причем делает это интеллигентно: мягкий толчок и отсутствие раскачки после проезда неровности.

А что же в данном случае означает звание "кроссовер"? Машина-то переднеприводная, а полный привод недоступен даже за доплату. В цифрах ответ составляет 170 мм – именно такова величина дорожного просвета. В сочетании с короткими свесами это позволяет безбоязненно съезжать с асфальта: например, мчать по ухабистой грунтовке и штурмовать косогоры.

По дороге во Львов я заехал в Коростышевский карьер, где машина юрко лавировала по узким дорожкам между деревьями и отважно взбиралась на камни. Но нужно помнить, что эти упражнения будут безопасными лишь посуху, ведь в трансмиссии не предусмотренно электронного помощника, который бы регулировал подаваемый на ведущие колеса крутящий момент в зависимости от типа покрытия.

Место на рынке: цена и конкуренты Yaris Cross

После короткого двухдневного знакомства новинка оставила неплохое впечатление. Если оставить за скобками тесноту и простоту второго ряда, Yaris Cross оправдает ожидания тех, кто ищет современный компактный кроссовер для города. Мощности хватает, топлива при умеренной езде расходует немного, багажник удобный, а подвеска радует энергоемкостью.

Базовая машина с бензиновым мотором и "механикой" стоит 545 тысяч гривен, с вариатором – 587 тысяч. Самый доступный гибридный Yaris Cross обойдется в 676 тысяч, а побывавшая на тесте РБК-Украина Авто топ-версия Adventure оценена в 805 тысяч.

Основным конкурентом в украинском представительстве Тойоты видят VW T-Cross, который чуть подороже на старте: от 647 тысяч гривен. Сюда же попадают и другие B-SUV – Nissan Juke (512–779 тысяч гривен), Peugeot 2008 (612–808 тысяч) и Renault Captur (540–608 тысяч). Поэтому конкуренция в сегменте заметно обострится.