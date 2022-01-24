Шокирующий мастер-класс: автомобильный разворот над пропастью в 14 приемов

В Сети опубликован видеоролик, собравший уже более 18 миллионов просмотров. В нем показан разворот на "пятачке" размером меньше габаритной длины автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на YouTube-канал DrivingSkill.

Полутораминутное видео смотрится на одном дыхании, ведь из 14 движений, сделанных водителем, каждое могло стать фатальным. Временами одно из задних колес вообще свешивалось над обрывом. И надписи WRC и 911 по бортам кузова как-то совсем не успокаивают.

Интересно, что для своеобразного мастер-класса был выбран не субкомпактный автомобильчик, а крупный шестиместный минивэн Baojun 360 длиной более 4,6 метра. Автомобиль выпускается в Китае на совместно предприятии SAIC-GM-Wuling.

При этом производитель утверждает, что габариты модели делают минивэн "более удобным для парковки" в сравнении с трехрядными одноклассниками. А вообще эта модель позиционируется, как идеальный автомобиль для "современных молодых семей".

Напомним, что кинозвезда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе устроил ДТП. Авария произошла всего в паре километров от дома "Терминатора".