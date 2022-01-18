Седаны будут жить: представлен Ford Mondeo нового поколения

Представлен абсолютно новый Ford Mondeo. Седан пятого поколения стал крупнее предшественника и потерял статус глобальной модели.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Ford.

Ford Mondeo 2022 нового поколения представлен в Китае. Ранее компания вообще планировала отказаться от этого седана, заменив его кроссовером Evos, но, как видим, решила сохранить модель в своей гамме.

По сравнению с предшественником габариты выросли. В длину новый Mondeo достигает 4935 мм (плюс 62 мм), в ширину - 1875 мм (плюс 23 мм), в высоту - 1500 мм (плюс 30 мм). Колесная база увеличилась аж на 95 мм, до 2945 мм. Автомобиль будет комплектоваться колесами с максимальным диаметром 19 дюймов.

Новинка пока представлена даже без интерьера, но предполагается, что он будет максимально унифицирован с соплатформенным кроссовером Evos. Объявленные характеристики тоже весьма скудны: известно, что под капотом будет двухлитровый бензиновый мотор EcoBoost с турбонаддувом мощностью 246 л.с. Трансмиссия - восьмиступенчатый "автоматом".

Гибридная и электрическая версия для нового Ford Mondeo 2022 не предусмотрены.

Новинка будет выпускаться в Китае на совместном предприятии Changan-Ford. Седан предназначен исключительно для местного рынка, но в будущем нельзя исключать появление модели в других странах.

Напомним, Ford решил выпуск электрических пикапов F-150 Lightning. Это связано с высоким спросом на новинку.