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Шварценеггер у ролі Зевса проміняв обитель богів на салон електрокара BMW iX

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Середа 09 лютого 2022 21:27
Шварценеггер у ролі Зевса проміняв обитель богів на салон електрокара BMW iX Кадр з міні-фільму "Zeus & Hera" (Фото: скріншот YouTube)
Автор: Олександр Мороз

Компанія BMW представила свій рекламний ролик, який буде показаний в рамках Суперкубка з американського футболу. Вартість 30 секунд реклами під час проведення найпопулярнішої спортивної події Америки може досягати 5,5 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на YouTube - канал BMW USA.

У рекламі також знялася Сальма Хайек Піно, яка зіграла роль Гери, яка, згідно з грецькою міфологією, є дружиною Зевса. За сюжетом, після напруженого життя на горі Олімп Зевс і Гера вирішили усамітнитися і спокійно пожити в Палм-Спрінгс – відпочити та пограти в гольф.

Шварценеггер у ролі Зевса проміняв обитель богів на салон електрокара BMW iX

Але бог-пенсіонер Зевс все одно страждає від нудьги та Гері приходить в голову геніальна ідея подарувати чоловікові... електричний кросовер BMW iX M60. Це допомагає могутньому Зевсу повернути смак до життя.

Шварценеггер у ролі Зевса проміняв обитель богів на салон електрокара BMW iX

Нова реклама BMW була знята компанією Goodby Silverstein & Partners, а режисером виступив двічі номінований на "Оскар" сценарист і режисер Брайан Баклі. Бюджет хвилинного ролика склав 12 мільйонів доларів. І це без гонорару акторів! Втім, високі витрати себе виправдають, адже тільки в США ролик побачать майже 100 мільйонів телеглядачів.

Шварценеггер у ролі Зевса проміняв обитель богів на салон електрокара BMW iX

60 секундний мініфільм "Zeus & Hera" буде показаний під час проведення фінальної гри за звання чемпіона Національної футбольної ліги США (Super Bowl) 13 лютого. Але ми з вами можемо його подивитися прямо зараз.

Нагадаємо, в BMW оголосили, що електромобілі, продані в США, отримають право безкоштовної зарядки на 3000 публічних зарядних станцій у країні протягом двох років. Єдиний ліміт - це обмеження щоденного сеансу зарядки 30 хвилинами.

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