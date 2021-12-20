UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Какая разница: из-за дефицита Toyota начнет использовать бракованные детали

Автор: Александр Мороз

Из-за нехватки микрочипов компания Toyota снизит требования к качеству. И готова использовать бракованные детали.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агенство Reuters.

Компания Toyota намерена смягчить требования к качеству комплектующих и использовать бракованные детали в сборке автомобилей. По словам руководителя научно-исследовательского центра Toyota Такефуми Шига, данный шаг является вынужденным и связан с острой нехваткой компонентов из-за пандемии коронавируса. Но при этом он заверил, что применение таких деталей никак не повлияет на работоспособность и безопасность выпускаемых автомобилей.

Речь идет о полупроводниковых микросхемах, имеющих внешние повреждения, не влияющие на функционал изделия. Ранее внутренние стандарты Toyota предписывали отбраковывать любые компоненты с нарушением внешнего вида, независимо от их работоспособности. Теперь же японский автогигант сообщил своим поставщикам, что с радостью использует поцарапанные или незначительно поврежденные детали.

"В автомобилях есть много мест, которых никто не заметит, если внимательно не присмотрится", - отметил Такефуми Шига во время встречи с прессой. И пообещал, что вся продукция Toyota, несмотря на нововведения, останется на преждем высоком уровне качества.

Кроме снижения материальных затрат из-за более низкой цены бракованных компонентов, это позволит нарастить выпуск автомобилей на фоне глобального дефицита полупроводников. Так, на днях концерн Toyota Motor объявил, что уже в январе следующего года планирует произвести рекордные 800 тысяч машин на своих заводах по всему миру.

Ранее мы сообщали, что спрос на культовый Toyota Land Cruiser 300 растет, но выпуск сокращается. Всему виной острая нехватка полупроводников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Toyota Motor Corp