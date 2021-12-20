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Какая разница: из-за дефицита Toyota начнет использовать бракованные детали

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Понедельник 20 декабря 2021 07:59
Какая разница: из-за дефицита Toyota начнет использовать бракованные детали Полупроводниковый чип, используемый в автомобилях (Фото: flickr.com)
Автор: Александр Мороз

Из-за нехватки микрочипов компания Toyota снизит требования к качеству. И готова использовать бракованные детали.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агенство Reuters.

Компания Toyota намерена смягчить требования к качеству комплектующих и использовать бракованные детали в сборке автомобилей. По словам руководителя научно-исследовательского центра Toyota Такефуми Шига, данный шаг является вынужденным и связан с острой нехваткой компонентов из-за пандемии коронавируса. Но при этом он заверил, что применение таких деталей никак не повлияет на работоспособность и безопасность выпускаемых автомобилей.

Речь идет о полупроводниковых микросхемах, имеющих внешние повреждения, не влияющие на функционал изделия. Ранее внутренние стандарты Toyota предписывали отбраковывать любые компоненты с нарушением внешнего вида, независимо от их работоспособности. Теперь же японский автогигант сообщил своим поставщикам, что с радостью использует поцарапанные или незначительно поврежденные детали.

Какая разница: из-за дефицита Toyota начнет использовать бракованные детали

"В автомобилях есть много мест, которых никто не заметит, если внимательно не присмотрится", - отметил Такефуми Шига во время встречи с прессой. И пообещал, что вся продукция Toyota, несмотря на нововведения, останется на преждем высоком уровне качества.

Кроме снижения материальных затрат из-за более низкой цены бракованных компонентов, это позволит нарастить выпуск автомобилей на фоне глобального дефицита полупроводников. Так, на днях концерн Toyota Motor объявил, что уже в январе следующего года планирует произвести рекордные 800 тысяч машин на своих заводах по всему миру.

Ранее мы сообщали, что спрос на культовый Toyota Land Cruiser 300 растет, но выпуск сокращается. Всему виной острая нехватка полупроводников.

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Toyota Motor Corp
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