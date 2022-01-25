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Нужно немного подождать: производитель чипов назвал срок окончания дефицита новых авто

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Вторник 25 января 2022 15:02
Нужно немного подождать: производитель чипов назвал срок окончания дефицита новых авто Автомобильная микроэлектроника (Фото: flickr.com)
Автор: Александр Мороз

Немецкий производитель полупроводников Infineon ожидает, что нехватка микросхем прекратится уже в 2023 году. Но еще важнее то, что первые важные признаки восстановления будут заметны уже в конце этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoEvolution.

Глава автомобильного бизнеса Infineon Питер Шифер заявил, что в следующем году компания сможет привести объем производства чипов в соответствие со спросом. Этому поможет расширение текущих мощностей, в том числе на заводе по производству полупроводников в Австрии.

На данный момент большинство производителей автомобилей продолжают бороться с дефицитом чипов и многие из них вынуждены продавать автомобили без некоторых электронных систем – просто потому, что нет компонентов для их работы.

С другой стороны, кризис побудил некоторых лидеров мирового автопрома изменить производственную стратегию – чтобы решить эту проблему раз и навсегда. Так, концерны Ford и General Motors инвестируют немалые средства в разработку и производство чипов собственными силами.

Нужно немного подождать: производитель чипов назвал срок окончания дефицита новых автоОтметим, что на данный момент глобальная нехватка чипов по-прежнему тесно связана коронавирусными ограничениями – увеличением потребления полупроводников и нарушением логистическим цепочек поставок.

Напомним, что дефицит полупроводников обойдется мировой автомобильной промышленности в серьезную сумму. В 2021 году убытки составили более 200 миллиардов долларов.

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