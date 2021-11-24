UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Слабые тормоза: самая мощная Tesla Model S Plaid попала в аварию на гоночном треке

Автор: Александр Мороз

Эксперты YouTube-канала Speed Academy вывели на гоночную трассу самый быстрый серди когда-либо выпускавшихся серийных автомобилей - электрокар Tesla Model S Plaid.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на InsideEVs.

Напомним, что Tesla Model S в комплектации Plaid оснащается трехмоторной силовой установкой суммарной мощностью 1020 лошадиных сил. Ускорение до "сотни" у этого электрокара занимает всего 2 секунды при максимальной скорости в 320 километров в час.

Однако не стоит забывать, что несмотря на сумасшедшую динамику, это большой и тяжелый семейный седан. Опытный тест-пилот YouTube-канала Speed Academy прохватил за рулем Плайда по гоночному треку на скорости 240 км/ч и был неприятно поражен: на сравнительно небольшом отрезке машина дважды вылетела за пределы трассы.

Что указывает на то, что у Plaid могут быть какие-то проблемы с тормозной системой – она недостаточно эффективна, чтобы справиться с сумасшедшим ускорением.

Эта гипотеза подтверждается экспертами канадской компании Throttle House. Они взяли Tesla Model S Plaid на тест-драйв у одного из дилеров в Торонто, проехав на нем как по обычным дорогам, так и по специализированному треку.

И вынесли вердикт: наряду с высокими динамическими характеристиками электрокар продемонстрировал и некоторые проблемы – прежде всего в работе тормозной системы, которая быстро перегревается. Управляемость также оставляет желать лучшего - гидроусилитель руля не успевает за быстрыми действиями водителя, что может привести к серьезной аварии.

Напомним, что в ежегодном рейтинге Consumer Reports самых надежных брендов правят бал японские компании. Tesla занимает место в конце третьей десятки.

Читайте РБК-Украина в Google News
электромобилиTesla