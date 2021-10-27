Представлен новый Range Rover: электрические двери, топовый мотор BMW и цена от 4 млн гривен

Компания Land Rover представила новое поколение своего флагманского внедорожника Range Rover. Автомобиль сохранил преемственность в дизайне, переехал на новую платформу и уже доступен к заказу у украинских дилеров марки.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Land Rover.

Новый Range Rover представили сразу в нескольких вариантах кузова: на выбор предложены 4-, 5- или 7-местные исполнения при стандартной или длинной колесной базе.

Новый Range Rover: версии с короткой (слева) и длинной базой

Внедорожник представлен в версиях SE, HSE и Autobiography. Эксклюзивная версия First Edition будет доступна в течение первого года выпуска, она базируется на версии Autobiography. Исключительно для нее предложена отделка салона Sunset Gold Satin с пятью цветами экстерьера на выбор.

Автомобиль построен на новой платформе, но внешне наследует стиль своего предшественника. По словам дизайнеров компании, новый Range Rover отличают три линии, которые прослеживаются сквозь поколения: наклонная линия крыши, горизонтальная линия посередине кузова и восходящая линия порога.

Салон нового Range Rover

Для повышения комфорта водителя и пассажиров в Range Rover серьезно поработали. Улучшенная звукоизоляция достигается благодаря шумоизоляции с новыми динамиками в подголовниках. Система активной шумоизоляции третьего поколения отслеживает вибрации колес, шум шин и звуки двигателя, передаваемые в салон, и генерирует подавляющий сигнал, который воспроизводится через 35 динамиков системы.

Используется акустическая система Meridian Signature мощностью 1600 Вт. При этом дополнительные динамиками мощностью 20 Вт и диаметром 60 мм в 4 основных подголовниках обеспечивают индивидуальные зоны тишины.

Новый Range Rover впервые в истории бренда получил двери с электроприводом. Дверьми можно управлять с экрана мультимедиа Pivi Pro. Вообще же архитектура инфотеймента базируется на экосистеме Amazon, в машине появился их фирменный ассистент Alexa.

Он может управлять всеми функциями информационно-развлекательной системы и даже включать свет у владельца дома. Мультимедиа Land Rover Pivi Pro оборудована 13,1-дюймовым выгнутым дисплеем. Пассажирам заднего ряда предложена пара 11,4-дюймовых сенсорных экранов.

Шасси нового Range Rover

Все новые Range Rover получат полноуправляемое шасси. Задний мост с электроприводом обеспечивает угол поворота до 7 градусов и на низких скоростях поворачивается в противоположную сторону с передними колесами. На более высокой скорости задний мост поворачивается синхронно с передними колесами.

Новый Range Rover также является первым Land Rover с системой активной стабилизации Dynamic Response Pro. Новая активная 48-вольтная электронная система управления креном работает быстрее и эффективнее, чем гидравлическая установка.

Адаптивные фары теперь способны затенять до 16 объектов. Технология динамического освещения использует навигационную информацию для активного регулирования светового луча при приближении к поворотам.

Система полного привода – с раздаточной коробкой и многодисковой муфтой подключения передней оси. От постоянного полного привода компания отказалась.

Несколько десятков датчиков 100 раз в секунду отслеживают сцепление с дорогой и действия водителя. Блок управления прогностически распределяет крутящий момент между передними и задними колесами. Даже в базовом исполнении новинка оснащена и активным блокируемым задним дифференциалом.

Дорожный просвет новинки по умолчанию равен 160 мм, на парковке он уменьшается до 110 мм, принудительно на бездорожье его можно увеличить до 295 мм. Заявленная глубина преодолеваемого брода – до 900 мм.

Двигатели нового Range Rover

Моторная линейка нового Range Rover состоит из 6-цилиндровых и 8-цилиндровых двигателей, но уже в 2024 году появится полностью электрическая версия. Для внедорожника доступно сразу две плагин-гибридных версии мощностью 440 и 510 сил. Силовая установка гибрида состоит из бензинового 3,0-литрового мотора и электродвигателя. В зависимости от версии, машина может преодолеть до 80, или до 100 км на одном заряде батареи.

Рядный 6-цилиндровый турбодизель объемом 3,0 литра доступен в трех вариантах: на 250, 300 и 350 л.с. Флагманом является 4,4-литровый двигатель от BMW мощностью 530 л.с. и максимальным крутящим моментом 750 Нм. На разгон с места до 100 км/ч машина тратит всего 4,6 секунды. Все двигатели сопряжены с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией ZF.

Как и предшественники, Range Rover будет производиться на заводе Солихал в Великобритании.

Цена нового Range Rover

Новый внедорожник уже доступен для заказа в салонах украинских дилеров марки. Цены стартуют с отметки 4 млн гривен. Первые экземпляры должны прибыть в Украину в первой половине 2022 года.

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