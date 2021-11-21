Почти 500 тысяч деталей: создан внедорожник Toyota Land Cruiser 300 из Lego в натуральную величину

Одниз из дилеров Toyota в Объединенных Арабских Эмиратах показал необычный внедорожник Toyota Land Cruiser 300. Он сделан из деталей детского конструктора Lego. Причем, в натуральную величину!

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarAndDriver.

На постройку "игрушки" по заказу дилерского центра Al-Futaim Toyota понадобилось 440 тысяч деталей и 12 сборщиков, суммарно отработавших 2688 часов. По весу копия внедорожника не намного уступает оригинальномку "Крузаку" - 2 041 килограмм против 2,5 тонн. А под капотом новинки вы найдете... еще больше кубиков Lego.

Отметим также невероятную схожесть полноразмерной модели из Lego и Toyota Land Cruiser 300. Желающие воочию оценить творение Lego-искусства можно заказывать авиабилеты - до 15 декабря полноразмерная модель вместе с оригиналом будут демонстрироваться в стенах торгового центра Dubai Mall.

При взляде на это игрушечное великолепие гложет лишь один вопрос: Lego-Крузак обошелся дороже настоящего внедорожника или нет? Возможно, дилерам стоило прикупить на эти деньги пару-тройку настоящих машин и тем самым осчастливить нескольких автомобилистов.

Напомним, что эксперты в области автострахования провели исследование, в ходе которого посчитали заработок 18 крупнейших мировых автопроизводителей. Причем не в год или квартал, а каждую секунду, минуту и час.