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Представлен первый в мире напечатанный на 3D-принтере автомобиль Rolls-Royce

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Пятница 28 января 2022 20:23
Представлен первый в мире напечатанный на 3D-принтере автомобиль Rolls-Royce Rolls-Royce Cullinan с обвесом, напечатанным на 3D-принтере (Фото: 1016industries.com)
Автор: Вадим Добровольский

Rolls-Royce Cullinan получил кузов, напечатанный на 3D-принтере. По такой технологии из карбона изготовлены передний и задний бамперы, а также другие внешние элементы.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на компанию 1016 Industries.

В нынешнем многообразии автомобильного тюнинга выделиться трудно, но компания 1016 Industries избрала нетрадиционный способ, гарантирующий внимание со стороны потенциальной клиентуры.

Представлен первый в мире напечатанный на 3D-принтере автомобиль Rolls-Royce

Специально для роскошного внедорожника Rolls-Royce Cullinan внешний кузовной обвес под названием Limited Edition Custom. Измененные бампера и пороги, расширители колесных арок - казалось бы, все, как обычно, когда дело идет о внешнем тюнинге.

Однако изюминка в том, что все эти карбоновые детали напечатаны на 3D-принтере, чего ранее никто не предлагал. Как отметили в компании, данный комплект "использует несколько передовых производственных технологий, которые никогда ранее не применялись в отрасли в таких масштабах".

Как водится, все имеет свою цену. Cullinan и сам по себе является одним из самых дорогих внедорожников в мире, а в "тридепринтерной" версии цена достигает шокирующих 500 тыс. долларов.

Представлен первый в мире напечатанный на 3D-принтере автомобиль Rolls-Royce

Техника осталась без изменений. Под капотом трудится 6.75-литровый V12 с двойным турбонаддувом, который в зависимости от исполнения развивает 571 или 600 лошадиных сил.

Напомним, в Китае впервые выпустили серийные электромобили с инновационными твердотельными батареями.

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