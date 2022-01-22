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Из пластика и палок: вьетнамец построил копию суперкара Porsche из канализационных труб

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Суббота 22 января 2022 18:10
Из пластика и палок: вьетнамец построил копию суперкара Porsche из канализационных труб Блогер King of Craft и его копия Porsche 918 Spyder (Фото: скриншот YouTube)
Автор: Александр Мороз

Житель Вьетнама создал бюджетную копию суперкара Porsche 918 Spyder. Для этого он использовал простейшие материалы - в частности, пластиковые сантехнические трубы.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на YouTube-канал King of Craft.

Вьетнамский блогер под ником King of Craft опубликовал видео своего нового проекта - реплики суперкара Porsche 918 Spyder. Молодой вьетнамец решил создать копию сверхмощного и сверхдорого автомобиля с минимальным бюджетом, используя недорогие материалы.

Из пластика и палок: вьетнамец построил копию суперкара Porsche из канализационных труб

Так, несущая рама выполнена из простеньких металлических профилей замкнутого сечения, а пространственная ферма для кузова - из тонкостенных труб. Для самого кузова использованы пластиковые трубы из ПВХ (поливинилхлорид), применяемые, среди прочего, для прокладки канализации.

Из пластика и палок: вьетнамец построил копию суперкара Porsche из канализационных труб

Умелец разрезал их вдоль, выравнивая под нагревом, а потом устанавливал на раму авто, подгоняя форму прямо по месту. Всего для постройки машины потребовалось 6 таких труб, а облицовка кузова состоит из 300 кусков пластика.

Из пластика и палок: вьетнамец построил копию суперкара Porsche из канализационных труб

По технике копия Porsche также намного проще оригинала. В движение творение вьетнамца приводится двумя электромоторами установленным у задних колес. Крутящий момент на колеса передается с помощью ременного привода. Мощность моторов невелика, поэтому по скорости этот "суперкар" сравним с мопедами.

Из пластика и палок: вьетнамец построил копию суперкара Porsche из канализационных труб

Всего для постройки копии Porsche вьетнамскому "королю ремесла" (так с английского переводится его ник) потребовалось 90 дней.

Оригинальный Porsche 918 Spyder оснащался гибридным силовым агрегатом суммарной мощностью 887 л.с. и мог разогнаться до 340 км/ч.

Напомним, в США таксист взял с женщины 10 тысяч долларов за поездку на полтора километра. Пассажирка обратилась в банк, но до сих пор не смогла вернуть деньги.

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