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В первый полет через семь лет: Hyundai запустит сеть автономных летающих автомобилей

Автор: Константин Широкун

Компания Hyundai серьезно взялась за продвижение летающих такси. Автопроизводитель объявил о создании новой компании под названием Supernal, которая станет развитием ее подразделения Urban Air Mobility.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoexpress.

Supernal продолжает разработку концептуального автомобиля S-A1, представленного на выставке CES 2020. Компания намеревается вывести его на рынок и начать сертификацию в 2024 году. Необычное транспортное средство сможет летать автономно. Автомобиль-самолет рассчитан на пять пассажиров. Компания планирует запустить свой первый коммерческий рейс в 2028 году.

S-A1, представленный 18 месяцев назад, способен выполнять вертикальный взлет и посадку. Крейсерская скорость летающей машины составляет 290 км/ч. Крейсерская высота полета не превышает 600 метров. Дальность полета – до 100 км.

Supernal работает со многими заинтересованными партнерами по всему миру. Так, совместно с городскими властями Лос-Анджелеса компания разрабатывает дорожную карту полетов. Совместно с правительствами Великобритании и Канады также прорабатываются нормативные акты, разрешающие полеты в городской черте.

Ранее стало известно, что Greenpeace подает в суд на Volkswagen с требованием прекратить производство авто с ДВС. Компанию обвиняют в бездеятельности.

Напомним, что представлен первый серийный электромобиль Subaru. Subaru и Toyota в очередной раз создали одну машину на двоих.

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Автомобильный рынок