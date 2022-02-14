Старенькую 22-летнюю Skoda Felicia продают за 47 тысяч долларов

В Чехии выставлен на продажу хэтчбек Skoda Felicia 2000 года выпуска с небольшим пробегом. И выручить за него хотят не менее 1 миллиона крон (примерно 46 740 долларов США).

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoViva.

Отметим, что Skoda Felicia была представлена ​​​​в 1994 году как преемник модели Favorit и продавалась в кузовах хэтчбек, комби и пикап до 2001 года. Всего за время выпуска Skoda произвела 1,4 миллиона единиц Felicia на заводах в Млада-Болеславе, Врхлаби и Квасинах.

Затем Фелицию сменила на конвейере модель Fabia первого поколения, в разработке которой активное участие уже принимал материнский концерн Volkswagen.

Выставленный на продажу образец Skoda Felicia, примечателен тем, что почти всю свою жизнь провел в гараже - за 22 года эксплуатации машина проехала всего 14 100 км и не получила ни вмятин, ни царапин. Автомобиль сохранил свои оригинальную краску и шины, а наклейка «Trumf» на задней стойке, подчеркивает высокий уровень отделки салона.

Кроме того, образец получил решетку радиатора в стиле Octavia. Как и снаружи, так и внутри основа машина в идеальном состоянии - с характерными для того времени обивкой и многоцветным пластиком.

Под капотом находится 8-клапанный бензиновый двигатель 1,3 MPI, развивающим 67 л.с. (50 кВт) и 106 Нм крутящего момента. В паре с агрегатом трудится пятиступенчатая механическая коробка передач.

Сможет ли эта "капсула времени" заинтересовать местных коллекционеров, несмотря на свою высокую цену?

Напомним, что линейка электромобилей Skoda пополнилась новой моделью – купе-кроссовером Enyaq iV Coupe. Одновременно была представлена "заряженная" RS-версия новинки.