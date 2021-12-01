От 15 тысяч евро: стартовали продажи нового семейного универсала от Renault

Румынская марка Dacia, автомобили которой в Украине продаются под брендом Renault, объявила цены на новую модель Jogger. Пока машина предложена только в Европе, прием заказов стартует 3 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoEvolution.





В линейке Dacia универсал заменит сразу три модели - универсал Logan второго поколения, компактвэн Lodgy и "каблучок" Dokker. При этом Jogger в прямом смысле универсален, совместив себе функции упомянутой троицы. И хотя на звание кроссовера и не тянет, но "взрослый" дорожный просвет в 200 миллиметров и защитный пластиковый обвес по периметру кузова позволяют ему успешно преодолевать легкое бездорожье.

Спартанская версия Essential, оснащенная битопливным двигателем 1.0 Eco-G (бензин, пропан) мощностью в 100 л.с. предлагается во Франции 14 990 евро в 5-местном исполнении и 15 750 евро в 7-местном исполнении. Правда, объем багажника у трехрядного варианта составляет всего 160 литров.

В базовую комплектацию входят система автоматического аварийного торможения, 6 подушек безопасности, ограничитель скорости, противотуманки, датчик света, передние электрические стеклоподъемники, аудиоподготовка и даже рейлинги на крыше. А вот за простенький кондиционер предлагается доплатить почти тысячу евро.

Топ-комплектация Extreme+ Limited Edition с бензиновым мотором 1.0 TCe (110 л.с., 200 Нм) в семиместном исполнении обойдется минимум 19 650 евро. Но зато в нее входят системы мониторинга слепых зон и бесключевого доступа, климат-контроль, круиз-контроль, датчик дождя, улучшенная отделка салона, бокс-подлокотник, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном и навигацией, камера заднего вида, передние датчики парковки и электромеханический "ручник".





Для справки, базовый кроссовер Duster стоит во Франции от 14 499 евро. Что касается универсала Jogger, то пока он будет продаваться исключительно в Европе. Первые машины поступят клиентам в марте следующего года.

Напомним, что спорткар Alpine А110С спустя четыре года после запуска пережил рестайлинг. Поставки новинки к европейским дилерам марки запланированы на весну следующего года.