Nissan прекращает разработку ДВС для всех стран, кроме одной
Второй по величине автопроизводитель Японии, компания Nissan сворачивает разработку двигателей внутреннего сгорания для всего мира. Исключение сделано лишь для Соединенных Штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство Nikkei.
На данный момент Nissan уже прекратил работы над новыми моторами для европейского рынка. Это связано с введением в 2025 году нового экологического стандарта Евро-7. В таких условиях заниматься выпуском ДВС станет попросту невыгодным. Следующими бензиновых и дизельных моторов лишат Японию и Китай.
А вот разработку и модернизацию двигателей для США, правда, в ограниченных объемах японский автопроизводитель продолжит. Дело в том, что в Северной Америке чрезвычайно популярны работающие на ископаемом топливе большие внедорожники и пикапы. Кто же откажется от такого огромного куска рыночного пирога?
В то же время работы над гибридными установками, в состав которых входят ДВС, Nissan пока продолжит. По словам информированных источников под такие машины будут модернизироваться существующие ДВС.
Ранее об отказе от ДВС в этом десятилетии объявили Jaguar Land Rover, Bentley Motors, McLaren, Kia, Renault и многие другие крупные автопроизводители.
Напомним, что глава дилерского центра Nissan в штате Нью-Йорк подал в суд на японского автопроизводителя, из-за того, что тот открыл неподалеку еще один такой центр.