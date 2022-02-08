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Nissan прекращает разработку ДВС для всех стран, кроме одной

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Вторник 08 февраля 2022 14:57
Nissan прекращает разработку ДВС для всех стран, кроме одной Концепт электрокара Nissan в выставочном зале компании в Иокогаме (Фото: Nissan)
Автор: Александр Мороз

Второй по величине автопроизводитель Японии, компания Nissan сворачивает разработку двигателей внутреннего сгорания для всего мира. Исключение сделано лишь для Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство Nikkei.

На данный момент Nissan уже прекратил работы над новыми моторами для европейского рынка. Это связано с введением в 2025 году нового экологического стандарта Евро-7. В таких условиях заниматься выпуском ДВС станет попросту невыгодным. Следующими бензиновых и дизельных моторов лишат Японию и Китай.

А вот разработку и модернизацию двигателей для США, правда, в ограниченных объемах японский автопроизводитель продолжит. Дело в том, что в Северной Америке чрезвычайно популярны работающие на ископаемом топливе большие внедорожники и пикапы. Кто же откажется от такого огромного куска рыночного пирога?

Nissan прекращает разработку ДВС для всех стран, кроме одной

В то же время работы над гибридными установками, в состав которых входят ДВС, Nissan пока продолжит. По словам информированных источников под такие машины будут модернизироваться существующие ДВС.

Ранее об отказе от ДВС в этом десятилетии объявили Jaguar Land Rover, Bentley Motors, McLaren, Kia, Renault и многие другие крупные автопроизводители.

Напомним, что глава дилерского центра Nissan в штате Нью-Йорк подал в суд на японского автопроизводителя, из-за того, что тот открыл неподалеку еще один такой центр.

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