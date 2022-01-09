Миллион "Запорожцев": 46 лет назад с конвейера ЗАЗа сошел миллионный автомобиль

У автозавода ЗАЗ знаментельная годовщина: 46 лет назад с конвейера сошел миллионный автомобиль. Для выпуска такого количества предприятию потребовалось 15 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто.

Миллионный автомобиль ЗАЗ выпустили 8 января 1976 года. Им стал седан ЗАЗ-968А "Запорожец" с кузовом белого цвета. Это была модернизированная версия базового ЗАЗ-968, который, в свою очередь, являлся развитием ЗАЗ-966.

ЗАЗ-968А оснащался 1,2-литровым двигателем воздушного охлаждения мощностью 40 л.с. и выпускался с 1973 по 1979 год, после чего началось производство усовершенствованного 968М.

Примечательно, что миллионный ЗАЗ сохранился до наших дней, сегодня он находится в Запорожье, где демонстируется в автомобильном музее "Фаэтон".

Двухмиллионной машины ЗАЗ пришлось ждать уже куда меньше - 6 лет и 9 месяцев (октябрь 1982-го). Далее выпуск продолжился с незначительным ускорением темпа - и в июне 1989 года с конвейера сошел трехмиллионный автомобиль. Ниже можно посмотреть короткий новостной сюжет, посвященный выпуску двухмиллионного "Запорожца".

Ранее мы рассказывали о малоизвестной странице истории Киевского мотоциклетного завода. В конце 1950-х годов на КМЗ хотели освоить выпуск легких развозных грузовичков на базе узлов мотоциклов "Днепр".