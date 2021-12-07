Миллиард в подарок: Британия заманивает производителя электромобилей Rivian рекордным предложением

Американскому производителю электрических внедорожников и пикапов правительство Великобритании предложило финансовые стимулы в размере 1 млрд фунтов стерлингов. Компания может потратить столь внушительную сумму на строительство автозавода в Сомерсете.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoexpress.

Среди преимуществ, которые правительство Британии описывает перед потенциальным инвестором – новый съезд с автомагистрали M5 для легкого доступа к заводу, повторный ввод в эксплуатацию железнодорожной ветки в этом районе и наличие многочисленных учебных заведений. Площадка в 635 акров может быть использована для производства аккумуляторов. В сделку будут включена финансовая поддержка со стороны правительства Великобритании суммой более 1 миллиарда фунтов стерлингов.

Rivian также рассматривает предложения как минимум двух других европейских стран. В переговорах также активно участвует Amazon. Rivian в партнерстве с этим брендом выпустит более 100 тысяч электрических развозных грузовиков в ближайшие семь лет.

Завод станет первым производственным предприятием Rivian за пределами США и даст фирме точку опоры, необходимую для легкого доступа к рынкам Великобритании и ЕС. Ожидается, что Rivian начнет поставки своего электрического пикапа R1T в январе 2022 года.

Цены на пикап начинаются с 67,5 тыс. долларов в США. Электрический полноприводник с четырьмя электромоторами разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3 секунды и на одном заряде батареи способен проезжать около 500 км.

Ранее мы писали, что Mazda показала экономичный городской автомобиль на базе Toyota. Новый хэтчбек будет производиться на заводе компании Toyota.

Также сообщалось, что Toyota попросила помощи у китайцев. В конце следующего года Toyota запустит в продажу на китайском рынке компактный электрический седан.