Маршрутки будущего: электрический Mercedes Sprinter получит рекордный запас хода

Mercedes-Benz опубликовал первые подробности о eSprinter следующего поколения. Запечатленный на снимках фургон проходит испытания на севере Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Немецкие инженеры длительное время изучали влияние холода на управляемость, эргономику, терморегуляцию и комфорт в салоне, а также работу силовой установки и батарей. Несмотря на низкие температуры, до 30 градусов по Цельсию, в компании убедились в том, что их новинка может справиться с самыми трудными испытаниями.

Mercedes держит характеристики нового электромобиля в секрете, но отмечает, что eSprinter следующего поколения будет предлагаться с тремя различными аккумуляторными блоками, а также с различными вариантами кузова. В компании также заявили, что запас хода фургона будет рекордным в классе и в два раза больше, чем у существующего eSprinter.

Производство новинки начнется в Чарльстоне, Южная Каролина, во второй половине 2023 года. Затем Mercedes начнет производство модели на своих заводах в Дюссельдорфе и Людвигсфельде.

Неудивительно, что компания столько внимания уделяет испытаниям нового электромобиля в северных странах. Норвегия, Швеция, Канада и США являются крупнейшими рынками электромобилей в мире, и разочарование покупателей даже с одной моделью может стоить автопроизводителю очень дорого.

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