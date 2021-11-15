Lamborghini и Rolls-Royce: Украина передала прокуратуре Германии элитные авто международных мошенников

Минувшими выходными из международного аэропорта "Борисполь" вылетел самолет с элитными авто стоимостью более 1 млн евро. Транспортные средства переданы Офисом Генерального прокурора Украины по запросу Федеративной Республики Германии в уголовном деле о масштабной международной мошеннической схеме.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на фейсбук генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Расследованием установило что преступная организация, созданная гражданами Украины, совершила мошеннические действия в Германии, Болгарии, Сербии и других европейских странах. Большинство ее участников уже разоблачены и задержаны.

Компетентными органами Германии установлено, что Lamborghini Aventador SJV стоимостью 621 тыс. евро и Rolls Royce Phantom стоимостью 451 тыс. евро приобретены за счет средств, полученных мошенническим путем. И таким образом являются вещественными доказательствами в уголовном деле.

По запросу немецких коллег наши правоохранители нашли автомобили и наложили на них арест с последующей транспортировкой в Германию.

Это первая с момента присоединения Украины к многосторонним конвенциям в уголовно-правовой сфере, передача доказательств в виде движимого имущества - автомобилей премиального класса.

Напомним, что выставлен на продажу броневик на базе Hummer H2 из кинокомедии "Диктатор". Внедорожник Dartz Prombron был доработан специально для фильма.