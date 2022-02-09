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Китайцы невзлюбили автомобили местных марок: что происходит на рынке Поднебесной

Автор: Александр Мороз

Подведены итоги продаж легковых машин в 9 крупнейших регионах мира. В Китае в первую десятку самых популярных автомобилей попали всего две местных модели.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Instagram-канал CarIndustryAnalysis.

Самым популярным автомобилем среди китайцев стали близнецы Toyota Corolla и Toyota Levin, выпускаемые совместными предприятиями FAW-Toyota и GAC-Toyota. За 2021 год местные дилеры суммарно реализовали более 546 тысяч этих седанов.

Второе место занял Nissan Sylphy, проданный в прошлом году в количестве 515 500 машин, за ним следует Volkswagen Lavida (429 000 шт.). Самый популярный кроссовер Поднебесной Honda CR-V, которая на местном рынке продается под именем Breeze, стал в рейтинге четвертым.

И лишь на пятом месте оказался отечественный электромобильчик Wuling Hongguan Mini (390 00 шт.) – не в последнюю очередь из-за своей низкой цены в 4,5 тысячи долларов. Следом за ним в топ-десятке популярных авто расположился еще один продукт местного автопрома - кроссовер Haval H6.

Для сравнения, в рейтинге самых популярных автомобилей Европы Toyota Corolla занимает лишь 7 место. А больше всего патриотичные европейцы любят машины Renault, Volkswagen и Peugeot.

Напомним, что задержки с поставками комплектующих и отгрузкой продукции отходятся компаниям так дорого, что они рассматривают возможность возвращения производства на Запад. Тем более, что именно в США и Европе реализуется значительная часть товаров.

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Автомобильный рынок