Испытание Сахарой: украинские бронеавтомобили собираются отправить в Африку

Колесные бронеавтомобили "Варта" производства частного конструкторского производственного предприятия "Украинская бронетехника" могут отправиться в Африку. Украинские машины заинтересовали руководителей Королевской армии Марокко.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Defense Express.

Сообщается, что многофункциональными бронеавтомобилями могут вооружить пограничную легкую пехотную дивизию Марокко, которая дислоцируется в Западной Сахаре. Армейские машины предполагается использовать для транспортировки личного состава, а также в роли медицинской машины для эвакуации раненых.

Бронеавтомобиль "Варта" оснащен усиленной подвеской и технологией шин RunFlat, которая позволяет даже при поврежденных колесах преодолеть до 50 километров. Точное количество бронеавтомобилей, которое планируют закупить марокканские военные, пока неизвестно. Но источники сообщают о предварительной заинтересованности в приобретении партии более десятка машин.

Колесная машина построена на шасси МАЗ-5434. Автомобиль приводится в движение шестицилиндровым турбодизелем Weichai мощностью 380 л.с. Вместе с ним трудится 9-ступенчатая механическая коробка передач.

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