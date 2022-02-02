Игнорируют знак "Стоп": Tesla отзывает 54 тысячи электромобилей из-за неисправности автопилота

Компания Tesla отзовет в США почти 54 тысячи электрокара с автопилотом Full Self-Driving (Beta). Система автономного вождения не реагирует на знак "Стоп" на перекрестках, в результате чего машина продолжает движение.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство Reuters.

По заявлению Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), отзыв распространяется на некоторые автомобили Model S и Model X 2016–2022 годов выпуска, Model 3 (2017–2022 г.) и Model Y (2020–2022 г.).

Суть проблемы состоит в том, что из-за ошибки в системе автономного управления Full Self-Driving (FSD) электромобиль на автопилоте не тормозит перед знаками обязательной остановки на перекрестках, а продолжает движение со скоростью 9,6 километра в час - так называемая функция "остановка на ходу", появившаяся на Теслах в октябре 2020 года.

NHTSA отметило, что федеральный закон запрещает производителям продавать автомобили с дефектами, создающими риски для безопасности, включая преднамеренный выбор небезопасной конструкции. В свою очередь, в Tesla заявили, что им ничего неизвестно о каких-либо претензиях, авариях или травмах, связанных с этой ошибкой в автопилоте. Но пообещали оперативно решить проблему, выпустив обновление программного обеспечения.

На днях Tesla сообщила, что число электромобилей марки с бета-версией автопилота в Соединенных Штатах достигло почти 60 000, увеличившись с нескольких тысяч в конце сентября. При этом, автопроизводитель подчеркивает, что данная система не делает автомобиль полностью автономным и требует от водителя постоянного контроля за ситуацией.

Напомним, что прокуратура американского штата Калифорния испугала как автопроизводителей, так и обычных водителей. Она обвинила в непредумышленном убийстве владельца Tesla Model S - после того, как электромобиль с включенным автопилотом проехал на красный свет и убил двух человек.